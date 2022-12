La coincidencia es total:a la misma altura o incluso por encima en el mérito del ascenso del Cáceres CB a la Liga ACB está la hinchada que apoyó al equipo en todo momento, desde el primer partido de pretemporada. Aquello fue un auténtico fenómeno sociológico sin apenas precedentes en una ciudad en que no había conocido el baloncesto íntegramente profesional hasta 1991. El equipo fue homenajeado este sábado recibiendo la Medalla de la Ciudad.

Eso no impidió que el proyecto, impulsado desde el ayuntamiento encabezado por el alcalde Carlos Sánchez Polo y apoyado por varias empresas locales, tuviese muy pronto un apoyo profundo. Si la campaña de socios fue ya un éxito, enseguida se vio que el pabellón de la Ciudad Deportiva se quedaba muy pequeño para las expectativas que levantaron las cuatro victorias iniciales en la liga.

En dos fases se fueron añadiendo gradas supletorias a un recinto que, pese a ello, se declaró claramente insuficiente y que registraba lleno tras lleno. No hay cifras oficiales, pero es fácil que entrasen unas 2.500 personas en cada partido. El aforo se rebasaba y las más básicas medidas de seguridad no siempre se cumplían, pero los partidos se habían convertido en el gran acontecimiento social de la ciudad y conseguir una entrada se hizo cada vez más difícil. El club agotó los abonos y empezó a sacar a la venta unas pocas localidades para cada choque, lo que provocaba colas. En los partidos decisivos de la segunda fase y los ‘playoffs’ contra Andorra, Canarias y Prohaci Mallorca fueron tan largas que muchas personas que llegaron a pasar la noche a la interperie esperando a que abriesen las taquillas. Aquello no podía nadie perdérselo.

Ambiente brutal

Y lo decisivo no fue tanto el número de asistentes a los partidos, sino el ambiente que se respiraba. Con el pabellón lleno desde dos horas antes --abonos y entradas no tenían un sitio reservado asignado--, la hinchada animaba constantemente a los suyos y trataba de amedrentar al contrario. A la vista de los resultados lo conseguía: leyendas con grandes carreras internacionales como José María Margall (Andorra) y Juan de la Cruz (Prohaci) llegaron a asegurar que nunca habían jugado en un escenario tan caliente.

La decisiva canasta de Jordi Freixanet, tras recibir el balón de Roberto Gómez, la metió él, pero miles de almas empujaron para que entrase. Luego, la fiesta: ¿20.000, 30.000, 40.000 personas en la calle celebrando el ascenso? Inolvidable.