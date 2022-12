No solo los parques perimetrados están cerrados este martes en Cáceres, también el principal paseo de la ciudad, el de Cánovas, está cortado al tránsito peatonal. Y hay más cierres: todos los puentes peatonales de la Ribera del Marco porque el arroyo cacereño estaba la mañana de este martes "desbordado en varios puntos", según aseguró el alcalde, Luis Salaya, que compareció para informar de las incendias registradas en la ciudad como consecuencia de la lluvia caída en las últimas horas, unas precipitaciones que han estado "por encima de las previsiones que había", según Salaya. En Cánovas solo estaba abierto el paso peatonal entre el edificio de las Hermanitas de los Pobres y la calle San Pedro de Alcántara.

También se han cerrado todas las dependencias municipales de casas de culturas, casas del mayor y las pistas deportivas que hay en la ciudad para desincentivar que se salga a la calle. Salaya ha pedido que se esté en la vía pública "nada más lo imprescindible" para que se reduzca el tráfico por la ciudad. Estos cierres se mantendrán durante toda la jornada.

En cuanto al corte de calles, esta mediodía estaban cortados el puente sobre la Ribera para el tráfico rodado de acceso a Vistahermosa, la calle Molineros en Capellanías, Atahualpa, en Moctezuma, y Las Águilas, en Montesol, aunque, según precisó el regidor, estos cortes pueden ir reduciéndose o ampliándose a más calles en función de las incidencias por el temporal.

Salaya se refirió, a preguntas de los medios de información, a la queja de hortelanos por el poco tiempo con el que se les ha avisado para desalojar de animales y enseres sus propiedades aguas abajo del Guadiloba por el riesgo de inundaciones. El regidor aseguró que "desde hace días" se trabajaba con la posibilidad de tener que evacuar. "No digo que no haya alguien que no se haya podido enterar, pero se ha estado avisando", reiteró el regidor, que negó, en contestación a una información que circulaba la mañana de este martes, que la estación depuradora haya vertido agua sin tratar, "hay inundaciones en esa zona, pero no rebosa", precisó.

Las zonas de la ciudad que se han visto más afectadas por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas han sido Capellanías, San Francisco y Aguas Vivas, las dos últimas por la cercanía de los arroyos que circundan el casco urbano y ser los barrios a menor altura de Cáceres.