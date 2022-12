El ayuntamiento volverá a sacar a licitación la semipeatonalización de las calles San Antón y Parras, según confirmó este martes el alcalde, Luis Salaya, después de que no se haya presentado ninguna oferta al concurso que la entidad local convocó el pasado noviembre. El plazo de presentación de ofertas acabó el pasado lunes sin ningún licitador. Salaya comentó que se ha consultado con algunas empresas sobre las causas por las que no han concurrido, «lo que nos trasladan es que la obra no era rentable». Entre las causas de que no haya licitadores están el incremento de los costes de los materiales y el aumento de la oferta pública que hay ahora con la financiación de los fondos europeos de recuperación que hace que las compañías «no den abasto», añadió el regidor.

El ayuntamiento revisará ahora al alza el precio de licitación para favorecer que se presenten empresas. Esta obra salió a concurso con un precio de 192.740 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Cuando a principios de año se anunció que la obra se cofinanciaría con fondos europeos se daba como fecha de finalización el 31 de diciembre de este año. Salaya aseguró este martes que se cuenta con una prórroga para la ejecución y que se está en plazo. La semipeatonalización de Parras y San Antón, que también incluye la peatonalización de la calle Clavellinas, está entre las primeras obras que salen a licitación con los fondos de recuperación y también es de las primeras que quedan desiertas. Este martes se avanzó una revisión al alza del precio de licitación. Pero ya el pasado junio se anunció por parte de la entidad local que los contratistas podrían solicitar una revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras adjudicados por el Ayuntamiento de Cáceres y sus organismos autónomos. Era un acuerdo para los contratos en curso. Entonces el consistorio ya se mostró dispuesto a reconocer una revisión al alza cuando este incremento haya tenido un impacto directo y relevante en la economía del contrato, especialmente cuando los costes de materiales bituminosos, aluminio o cobre hubiesen provocado un incremento del coste del proyecto por encima del 5%. En el proyecto de Parras y San Antón se cuantificó el coste en 159.289 euros, incluidos los gastos generales y el beneficio industrial de la empresa, cantidad que con la suma del IVA daba el precio de licitación de 192.740 euros. Según el régimen de financiación de la obra que aparece en el pliego técnico, casi la totalidad del coste del contrato se sufragaría con fondos del ayuntamiento, el 91%, mientras que el 9% restante saldría de los fondos Next Generation. En el proyecto se detalla que los precios unitarios considerados en el documento de presupuesto de construcción se habían deducido a partir de los precios simples de mano de obra, de maquinaria y de materiales, los cuales se consideraban adecuados y actualizados para el volumen de la obra y zona en la que desarrolla. Ahora se tendrán que revisar. El PP reclama el apoyo de Cáceres al sector taurino El PP instó este martes al ayuntamiento a adherirse al protocolo para la promoción de la tauromaquia en Extremadura, suscrito el pasado octubre por la Junta, la diputación provincial de Cáceres, la diputación provincial de Badajoz, la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura y la Fundación del Toro de Lidia. Esta es una de las principales conclusiones extraídas de la reunión mantenida con ganaderos, toreros, aficionados al mundo taurino y expertos del sector por parte de varios miembros del PP de Cáceres. El encuentro fue el pasado lunes en el hotel Extremadura.