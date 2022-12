La desolación de Capellanías

El Polígono Industrial Las Capellanías, el más dinámico y representativo de Cáceres, con 350 naves (unas 340 ocupadas) y 3.000 trabajadores, ofrece una imagen poco acorde con su peso en la economía de la ciudad. Tras medio siglo de actividad, sus calles forman una triste colección de carencias y desperfectos: alcantarillas atascadas y rotas, árboles sin poda, alcorques sucios, aceras deterioradas, baches, contenedores llenos, robos continuos… La Asociación de Empresarios del Polígono Las Capellanías (Apilca) lleva décadas trasladando esta situación a las distintas corporaciones municipales, pero nunca ha habido una reforma en firme «y ahora la situación es límite», subraya la directiva. Los efectos del último temporal, con naves que paralizaron su actividad porque la calle estaba inundada, han colmado el vaso.

«Empresarios, trabajadores y proveedores lo sufrimos cada día. Nos provoca sonrojo la imagen que ofrecemos a los clientes y a quienes vienen por distintos motivos», afirman desde Apilca. «El ayuntamiento apoya la llegada de nuevas empresas a la ciudad, una gran noticia que los empresarios celebramos especialmente, pero también hay cuidar lo que ya tenemos, adecentar un polígono que nunca ha recibido mantenimiento», apuntan.

La directiva recuerda que sobre todo está catalogado como una zona más de Cáceres, «y en cambio nunca se le ha prestado una mínima atención, a ver qué barriada presenta estas condiciones». El deterioro del polígono, de 34 hectáreas, se hizo más patente aun el pasado martes con la lluvia. Ese día Apilca había acordado una reunión con el Gobierno local, pero las circunstancias obligaron a suspenderla y el propio alcalde, Luis Salaya, se acercó a Capellanías. «El ayuntamiento ha reconocido el mal mantenimiento que ha tenido esta zona durante años con las distintas corporaciones, porque esto no es un tema político, y se ha comprometido a sentarse con nosotros para empezar a analizar las deficiencias e irlas subsanado», indican desde Apilca, colectivo que espera que esa voluntad sea «real».

Desde el propio equipo de Gobierno, el concejal de Fomento, Andrés Licerán, ha confirmado al EXTREMADURA el propósito de alcalde de «iniciar reuniones periódicas desde enero con el fin de evaluar las necesidades que tiene el polígono e ir acometiendo las reformas». Ambas partes son conscientes de que las obras acumuladas supondrán un coste millonario, por eso quieren gestar una especie de guión para irlo aplicando a media que haya presupuesto. «Entendemos que no se puede hacer todo en un año, pero esperamos que efectivamente comiencen las mejoras y sean continuadas», insiste Apilca.

Ahora bien, ¿cuáles son las principales deficiencias? En realidad, un auténtico rosario. Se dividen en dos tipos. Por un lado, la falta de infraestructuras porque unas se han quedado obsoletas y las que todavía resisten no tienen mantenimiento. Por otro, la necesidad de un proyecto que refuerce la seguridad ante los «robos incesantes».

Respecto a las carencias físicas, el alcantarillado «está colapsado porque no se ha reformado ni siquiera limpiado en décadas, mientras el polígono crecía, así nos lo han comunicado los bomberos que han venido a tratar de reducir las balsas», indican los empresarios. Hay tragantes cegados, llenos de tierra, algunos sin tapa con el consiguiente peligro. «El saneamiento precisa una remodelación completa».

Tampoco se corrigen periódicamente los baches, «más allá de echar alguna vez un poco de asfalto, pese a la incidencia de tráfico pesado que soporta un polígono». El acerado es un vaivén e incluso está desaparecido por tramos.

La limpieza les tiene especialmente preocupados. Los contenedores, afirman, no se recogen con la frecuencia que necesita una zona industrial, «que lógicamente genera residuos». Colchones y sofás adornan las paradas de la basura durante días, los restos se apilan a lo largo de semanas, porque además algunos ciudadanos lamentablemente tienen la costumbre de arrojar mobiliario y restos de obras en la zona. La limpieza de calles tampoco es la adecuada, «y no vemos una sola barredera pese a la tierra que sueltan los vehículos pesados». Ahora, el ayuntamiento ha invitado a Apilca a realizar aportaciones al plan de limpieza, que está próximo a revisarse.

Por otro lado, en el punto limpio les han dicho que el horario es de 9.30 a 14.00 y de 16.30 a 18.00, «justo cuando estamos en plena tarea y no podemos destinar personal ni transportes a ello, y necesitamos reciclar», declaran. Además, este espacio tiene limitaciones, por ejemplo no acepta más de cuatro palés. «Ahora nos dicen que no recogen vertidos industriales, solo urbanos. No entendemos por tanto su ubicación en el polígono», señalan.

Tampoco hay poda sistemática, ni desbroce de márgenes, «ni mantenimiento del arbolado». Los alcorques revientan de maleza y están sucios.

Por otro lado, la falta de vigilancia preocupa tanto a los empresarios que han insistido especialmente al alcalde. «El paso de las patrullas policiales no es efectivo porque los ladrones se conocen las vueltas. Lo malo no es lo que roban, porque el que puede ya deja lo mínimo en las naves, sino el destrozo en cerramientos, techos, mobiliario, ordenadores…», describen. Por ello, Apilca solicita al ayuntamiento un proyecto de seguridad con la instalación de cámaras de vigilancia como sistema de persuasión. Desde la corporación les han trasladado la complejidad de esta solución, que debe autorizarse por la Subdelegación del Gobierno, pero la valorarán