Serracím, un pueblo fantasma en la cartografía de Cáceres

Desde 1606 hasta 1749, tanto en algunos mapas de la actual Extremadura como de la Península Ibérica, figura una población en la provincia cacereña llamada Serracím, a medio camino entre La Zarza y Valverde del Fresno, pero nada más se sabe de ella, no hay otros escritos ni documentos. La cuestión no es menor porque más de diez mapas la recogen durante casi 150 años y no solo eso: la ubican en un lugar concreto. ¿Existió de algún modo Serracím? ¿Qué pudo llevar a incluir este topónimo en la cartografía, no una, sino varias veces? Sin duda, una curiosidad que se aborda en la nueva exposición ‘Cáceres en los mapas y el misterio de Serracím’, ya abierta en la sala ‘Pintores 10’ de Cáceres hasta final de enero.

Esta muestra se encuadra en el programa de la Diputación de Cáceres ‘Hablan nuestros documentos’, que organiza la Sección de Archivo y Bibliotecas con el objetivo de acercar al ciudadano aspectos históricos y sociales a través de sus fondos. Precisamente, en el transcurso del trabajo de documentación para llevar a cabo la nueva exposición, Montaña Paredes, jefa de Archivo y Bibliotecas, explica que se han topado con más de diez mapas en los que aparece la población de Serracím situada siempre en el mismo lugar, «pero de la que nada sabemos, a pesar de que se le da una gran importancia, pues aparece no solo en los mapas de Extremadura sino en algunos de la península, que le dan por ejemplo la misma relevancia que a núcleos como Sevilla». A veces figura como ‘Serracím’ y a veces como ‘Secraccím’. Quizá pueda achacarse a algún error de interpretación o de transcripción la existencia topográfica del misterioso núcleo. «Por la semejanza fonética podríamos pensar que se trata de una corrupción de ‘Ceclavín’ --argumenta Montaña Paredes--, pero en varios casos aparecen ambos nombres en el mismo mapa y, además, la ubicación de Serracím es invariable: a medio camino más o menos entre La Zarza y Valverde del Fresno», comenta. «Pudiera darse un error en un momento dado, sin embargo se repite en diez mapas...», reflexiona. El personal del archivo ha buceado en numerosos fondos y fuentes para estudiar posibles explicaciones. «Pensamos que podría tratarse del municipio de Pedroso de Acím, pero está muy lejos. Luego lo relacionamos con un poema de Lope de Vega que habla del río ‘Serracino’ al referirse al Palacio del Duque de Alba en Abadía, pero todo indica que es el Ambroz», muy distante. Han indagado cualquier relación con los sarracenos. Han seguido la pista de una fortaleza en la Peña de Fray Domingo, pero se destruyó en época de Carlos V. «El caso es que todas las teorías las hemos probado y se han derrumbado una a una, aunque ha sido un trabajo realmente interesante». La última vez que salió Serracím en un mapa fue en 1749. Desde entonces figura en el mismo lugar la ‘Venta del Caballo’. Sin duda, un enigma extraordinario. «A ver si con la exposición alguien también interesado por el tema nos hace llegar una teoría válida», plantea la jefa del archivo. Así se fueron conformando las fronteras Además de esta singularidad, en la muestra se pueden contemplar mapas de los siglos XVI, XVII y XVIII. Es posible conocer cómo se fueron conformando las fronteras de Extremadura, así como interesantes trabajos de geógrafos y cartógrafos: Gerardus Mercator (1512-1594), Tomás López (1730-1802) o Didier Robert de Vaugondy (1723-1786). Documentos de enorme interés, pese a los errores que se pueden encontrar en ellos hasta el siglo XVIII. Por ejemplo, de localización: «En un mapa de 1601, Alcántara está mucho más alejada de la frontera que Cáceres». También de interpretación: «El río Tuerto en algunas ocasiones se representa como población». Incluso de transcripción: «Los cartógrafos tenían que grabar en la plancha el nombre al revés, así, por ejemplo, a veces La Zarza, cuya escritura antigua era ‘Çarça’, la encontramos como ‘Çacra’», aclara la responsable del archivo.