Una sentencia determina que el camino de Almeida es público

El juzgado Contencioso Administrativo anula, en una sentencia del pasado 12 de diciembre, el acuerdo del pleno del ayuntamiento que en julio de 2021 dio por finalizado el expediente de investigación sobre la titularidad del camino Almeida o Montealmeida con la conclusión de que «no ha quedado debidamente acreditada la titularidad de dicho camino a favor del ayuntamiento ni que se trate de un camino público de uso, dominio y competencia municipal». Ahora el juzgado, al estimar el recurso presentado por los propietarios de fincas de la zona, concluye que debe procederse a la «inclusión -del camino- en el inventario de catálogos de caminos públicos del ayuntamiento adoptando las medidas tendentes a la efectividad de los derechos» de la corporación» municipal.

La sentencia se dicta cuando se cumplen cinco años del litigio que mantienen el ayuntamiento y los propietarios de parcelas, que ya en el pleno que la corporación local celebró en diciembre del año 2017 llevaron y plantearon su reivindicación de que este camino es público tras quedar fuera del catálogo que se aprobó en aquella sesión.

Desde entonces se ha seguido un largo procedimiento administrativo y judicial, ya que no es la primera sentencia que se dicta por este asunto, proceso que concluyó primero con la investigación que realizó el ayuntamiento. La misma se tuvo que hacer tras un requerimiento judicial y concluyó que no quedaba acreditada la titularidad de dicho camino a favor del ayuntamiento y que por tanto no es competencia de la entidad local su conservación y mantenimiento. Pero la investigación también determinó que el camino objeto de estudio no es el que se usa para el acceso a las parcelas de la finca Cuarto del Baño, sino que es otra vía, un camino de servidumbre de titularidad privada, que es el queda inundado y se corta con las crecidas de los ríos Salor y Ayuela. El mantenimiento y conservación ni de una ni de otra vía, según el estudio realizado, corresponde a la entidad municipal, según la citada investigación.

Pero los propietarios de las parcelas recurrieron al juzgado de lo Contencioso, que en los fundamentos de su sentencia del día 12 concluye que el camino es público. El primer argumento en el que se basa el juzgado es que la inscripción catastral del camino Montealmeida está a favor del ayuntamiento. Además, según el informe remitido por el gerente territorial del Catastro, queda de manifiesto que «nadie, durante la incorporación de dicho camino al catastro, consideró que el bien debía de inscribirse a su nombre». Solo la inscripción catastral del bien a nombre del ayuntamiento supone «un indicio suficiente de titularidad del bien a los efectos que interesan en el expediente de investigación», según el juzgado.

El otro fundamente en el que el juzgado basa su decisión de que el camino es del ayuntamiento es el informe de la funcionaria técnica de la Junta que es jefa del servicio de Cartografía y Catálogos de Caminos Públicos, cuyas conclusiones son determinantes para el juzgado, ya que «se tiene constancia documental del camino litigioso desde fines del siglo XIX», además de figurar «claramente en planos históricos», citando el plano parcelario de rústica del municipio de Cáceres del año 1951 en el que aparece con «datos característicos de ser un camino público».

El juzgado insiste en su resolución que hay «indicios suficientes» para que se lleve a efecto la inclusión del camino en el catálogo municipal. Además de lo anterior, el juzgado toma en consideración otros dos informes. Uno del jefe de patrulla del Seprona, en el que se refiere que «en los 28 años anteriores a 2017, la unidad ha transitado por el citado camino tanto por su recorrido semicircular con respecto a la vía de comunicación N-521 como por sus variantes con otros caminos en dirección a las vías de comunicación» CC-140 y N-523. Ese paso se hacía «sin que hubiera más impedimento físico para el tránsito que alguna cancela o alambrada temporal de las utilizadas para la protección de las cabañas ganaderas».

El segundo informe es el elaborado por agentes de la Policía Local, integrantes de la patrulla de protección del medio ambiente, que indica que hasta agosto de 2017 el camino «se podía transitar por personas y vehículos siempre que abrieran las puertas metálicas de su itinerario de doble hoja con cerrojos, situadas en las lindes de las fincas que discurren a su paso e incluso alguna más situada en los cerramientos acondicionados para el manejo del ganado, sin que hasta esa fecha ningún propietario de ninguna finca de las que transcurre el camino hubiera manifestado que éste fuera de su propiedad».