La empresa de la mina afirma que puede solicitar ahora una concesión directa de la explotación de Valdeflores

La empresa que promueve el proyecto de una mina en Valdeflores, Extremadura New Energies, respeta, aunque no comparte, la decisión del juzgado Contencioso Administrativo, que confirma en una sentencia la denegación del permiso de investigación minera en el yacimiento de Valdeflores para sacar litio. Y anuncia, en un comunicado difundido esta mañana, que "inicia las actuaciones para obtener nuevos permisos mineros necesarios" para poder explotar el yacimiento. Ya adelantó en septiembre que en el caso de una sentencia negativa activaría el permiso de exploración que ya tiene solicitado.

En su comunicado, la empresa asegura que continúa manteniendo que las actuaciones planteadas con el permiso de investigación denegado no constituían extracción o explotación de materias primas, sino que se trataba de "meras actuaciones de estudio e investigación del subsuelo no afectadas por limitaciones en el plan general de urbanismo de Cáceres". Una de las bases de la sentencia para denegar el recurso de la empresa minera es que sondeos y calicatas son actividades extractivas y por tanto se incumple el plan de urbanismo, por lo que no se puede dar un permiso de investigación.

La empresa recoge en su comunicado lo adelantado el pasado septiembre. Así detalla que "mientras los servicios jurídicos de la empresa analizan los fundamentos del recurso que cabría presentar contra esta sentencia en instancias superiores, para defender los derechos legales que le corresponden", la compañía, en base al informe preparado por dichos servicios jurídicos y "tal y como ha sido reconocido públicamente por la administración", puede solicitar la concesión directa del yacimiento a través de los permisos de exploración solicitados "al tratarse de un depósito perfectamente conocido e identificado, y habiendo sido demostrada su viabilidad técnica y económica para su aprovechamiento racional a lo largo de las próximas décadas, tal y como contempla la Ley de Minas".