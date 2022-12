Salaya destaca que la sentencia termina con la mina a cielo abierto y espera que se presente el proyecto subterráneo

El alcalde, Luis Salaya, destacó esta mañana que la sentencia del juzgado de lo Contencioso termina definitivamente con el proyecto de mina a cielo abierto y que "cierra una vía que la empresa se había comprometido a cerrar". El regidor ha pedido desde hace meses a la empresa que retirase su recurso, ahora desestimado por el juzgado, y que se centrase en presentar el proyecto de mina subterránea. "Quedamos a la espera de que la empresa presente ahora ese proyecto para que las instituciones lo puedan valorar y la ciudad discutir", incidió este miércoles.

La sentencia desestima el recurso de la empresa de la mina, ahora es Extremadura New Energies, contra la denegación del permiso de investigación minera por parte de la Junta e Extremadura, que basó su decisión en los informes del ayuntamiento. Este permiso era un paso previo para obtener la concesión de explotación. El juzgado comparte la valoración del ayuntamiento de que los sondeos y calicatas que se iban a realizar en esa investigación son actividades extractivas que están prohibidas por el plan de urbanismo en esa zona y por tanto no se puede conceder licencia ni para investigar ni para explotar los recursos mineros de litio.

El plan de urbanismo impide las actividades extractivas en la zona donde está el yacimiento de litio. El ayuntamiento no se plantea una modificación del plan ni por parte de la empresa tampoco se ha propuesto al consistorio desde que anunció hace un año que el proyecto cambiaba a subterráneo.

"Ahora no estamos en ese punto, además el proyecto que planteará la empresa -de mina subterránea-, cuando decida registrarlo, que es lo que estamos esperando, será diferente al que se valoró en su momento -cielo abierto y en superficie-", afirmó el alcalde. "Cuando se presente el nuevo proyecto será cuando habrá que valorar si es necesaria esa modificación, si no es necesaria y en qué punto está todo esto", añadió.

La empresa ha argumentado en ocasiones anteriores que las prohibiciones del plan de urbanismo no afectan al proyecto minero si se llega hasta el valle de Valdeflores con un excavación subterránea. El alcalde no se pronunció sobre esta posibilidad: "eso lo tendrán que decir los juristas (...) yo puedo tener mi opinión, que es sano que no exprese, y puedo haberlo valorado a título personal, pero no corresponde a mí hacer la interpretación. Lo que está claro es que con proyecto subterráneo estamos en un escenario diferente".