No ha esperado ni a que termine el año. La tardanza en la confirmación de la edición de 2022 contrasta con la premura en anunciar las fechas para 2023. Será del 11 al 14 de mayo cuando se celebrará la próxima edición de Womad, el festival más longevo y multitudinario de la capital cacereña.

Así lo ha confirmado la organización del evento. Cierto es que la demora del pasado año estuvo motivada por la necesidad de cerrar el contrato para las dos ediciones siguientes. A través de un comunicado, la directora del festival, Dania Dévora ha puesto de manifiesto que "después de 30 años, volver a Cáceres sigue siendo un reto ilusionante". "Trabajamos cada edición como si fuera la primera por llevar lo mejor de las músicas y las culturas del mundo a esta ciudad que forma parte ya de nuestro ADN y este año no será una excepción", ha añadido.

En relación al cartel, no ha trascendido de momento ningún nombre no obstante, la organización ha avanzado que habrá "grandes estrellas internacionales". Cumplirá de esta forma el festival sus 31 años en Cáceres. Se da la circunstancia de que no coincide el número de ediciones con esta fecha puesto que la cita no se ha celebrado de forma consecutiva. Las ediciones de 2020 y 2021 no llegaron a celebrarse por la pandemia.