El cacereño Aitor Moya empezó a tocar la batería con solo cuatro años y, en muy poco tiempo, ya apuntaba maneras con las baquetas, los timbales y los platillos. La culpa la tuvieron su padre (Víctor) y su hermano (Ismael), que le inculcaron el amor por la música, y su perseverancia para aprender. El talento podría haberse desvanecido con el paso del tiempo, pero en su caso no fue así. Al revés. Actualmente, con 33 primaveras, puede presumir de haber hecho sonar su batería para artistas y grupos renombrados -desde Fondo Flamenco hasta Kiko & Shara, pasando por Antonio José, Marta Quintero, Antón Cortés, Gemeliers, Hugo Salazar, José María Ruiz o David Barrull- y de haber actuado en algunos de los escenarios más famosos de la geografía española. No para, entre producciones, grabaciones, mezclas... Pero todo ello desde su Cáceres natal.

Encontró su pasión por el ritmo y la vibración de la batería en cuanto se sentó frente a ella. No se le resiste ningún género. «Pero siempre he sido flamenco. Aunque haya tocado por diferentes estilos, siempre lo hago flamenco. Va en mi ADN y sale a relucir solo», comenta el artista. Además, Moya posee una autopista de ideas en la cabeza. «El rollo es tener musicalidad y compás, simplemente. Saber acompañar y guiar al resto de los instrumentos en un concierto es lo más bonito de esta profesión», destaca. Él es consciente de que su papel es clave en cada actuación. «Si falla un guitarrista no se nota, pero si falla el batería... ¡qué sofocón!».

Humildad

Se define como un «puro nervio» del escenario. Y aunque tiene miles de anécdotas que contar y su nombre figura en varios Discos de Oro y de Platino... «no me gusta presumir, es súper divertido tocar la batería, te recargas muchísimo», señala con humildad. Se siente bastante cómodo en la parte de atrás de las tablas.

Si Francisco de Quevedo viviera en el siglo XXI tan solo tendría que cambiar en una palabra su verso más famoso para describir con precisión la vida de este baterista cacereño: «Érase un hombre a una batería pegado». Aunque ahí no queda la cosa. Produce música (Showlive Records). Su formación, que abarca conocimientos en composición y programación, le ha permitido trabajar con los principales sellos discográficos nacionales. También canta y toca la guitarra en el grupo El Don del Aire. «La música sana. Hay que sentirla... No hay más. El flamenco me mueve las entrañas», explica.

Lo suyo es la calidad, en la amistad, familia y en el arte. Y lo demuestra en la hemeroteca de este diario, donde se desarrolla la entrevista y en la que Aitor Moya dedica a los lectores su talento.