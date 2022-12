Cuando Cristina Morales (35 años) viajó hace un par de meses a Aranda de Duero y, posteriormente, hizo parada en Valladolid no podía imaginar que regresaba a Cáceres con el Gordo de la Navidad en su cartera. Un premio compartido con su amiga de toda la vida, la cacereña Carmen Jiménez que trabaja en la copistería Ricopy de la calle Santa Joaquina de Vedruna y que, tímidamente, no paraba de recibir 'enhorabuenas' esta tarde, mientras seguía atendiendo a jóvenes universitarios que no entendían muy bien qué estaba pasando. Por qué la gente entraba sigilosamente en la copistería y le decía al oído: "ya me he enterado, ¡enhorabuena!". El teléfono también ardía en este establecimiento (ya típico) del centro cacereño.

Siempre al cero Carmen acaba de ganar 200.000 euros (menos impuestos) gracias al décimo compartido con su amiga Cristina (en una situación personal mucho más complicada que ella). "Mi amiga fue a Valladolid de vacaciones y decidió comprar allí el décimo de la lotería que compartimos todos los años; siempre cogemos el cero y se trajo el 05.490. Cuando me llamó esta mañana al trabajo gritando yo me asusté al principio; luego pasé a la incredulidad y después vi en los medios que, en efecto, teníamos el décimo premiado con el Gordo". "Yo creía que estas cosas no pasaban" Pese a este chute de alegría y adrenalina, Carmen ha acudido a su puesto de trabajo en la copistería. Le preguntamos por cómo se plantea la vida ahora y responde rápidamente: "De momento, seguir trabajando; tapar agujeritos y sí algún capricho nos daremos. Tenemos pendiente irnos con mi hijo pequeño a Disneyland Paris". La parte más satisfactoria de esta historia la protagoniza su amiga Cristina que "está abrumada" porque gracias al premio Gordo podrá paralizar una orden de desahucio que pesa sobre el domicilio familiar, donde reside su abuela nonagenaria. "Cuánto me alegro", le expresaba una mujer a Carmen esta tarde. "Ya ves, yo pensaba que estas cosas no pasaban y mira...".