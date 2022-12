La joven lotera Silvia Cerro Cruz celebra cada 22 de diciembre su cumpleaños y lo hace, como no podía ser de otra manera, con la ilusión de repartir suerte en la Lotería de Navidad. Apenas lleva cuatro años funcionando esta administración, 'La niña bonita', la número 15 de Cáceres (ubicada en la avenida Ruta de la Plata, al lado de la pastelería La Imperial), pero Silvia ya ha conseguido pellizcar el Gordo navideño y ha repartido hoy 60.000 euros (10 décimos de un quinto premio) con el número 87.092 que ha llenado de alegría su administración, el mismo día que cumple 31 años y que sale de cuentas. "Me han dicho que es probable que de hoy no pase", explica sonriente Silvia mientras el cartel con el número premiado apenas tapa su embarazo de nueve meses. "Es mi cumpleaños, he repartido un quinto premio y tenemos salud, qué más podemos pedir".

2,6 millones de euros en premios No es habitual encontrar a una joven que tenga como sueño laboral regentar una administración de lotería, pero esa es Silvia Cerro. De pequeña, soñaba con ser lotera porque "me encantaba imaginar que toca la suerte". Y con 28 años ya abrió las puertas 'La niña bonita' (en febrero de 2018). En este corto recorrido de tiempo, la joven lotera ha repartido la friolera de más de 2,6 millones de euros en premios. Solo en 2019, apenas un año después de su apertura, entregó 1,4 millones de euros ya que selló un boleto del Euromillones (el 5 de abril de 2019) que se llevó un millón de euros. Solo en 2019, apenas un año después de la apertura de la administración, entregó 1,4 millones de euros en premios "Qué tensión tan bonita" "Solo quedaban por salir un Cuarto y un Quinto Premio y yo cruzaba los dedos y decía: tiene que ser mío, tiene que ser mío... Han sido los medios de comunicación los que me han informado de que había dado el premio. No me lo creía porque todavía no me habían llamado de la delegación. Qué tensión tan bonita; ojalá se repita todos los años", expresaba la lotera este jueves, mientras descorchaba botellas de champán y no paraba de recibir triples felicitaciones: por el premio, su cumpleaños y su inminente maternidad. En esta jornada inolvidable para Silvia Cerro ha faltado la visita de alguno de los agraciados con el Quinto Premio; al menos, ninguno de ellos había hecho acto de presencia al cierre de la administración más allá de la 14.00 horas. "Seguro que esta tarde aparecen; son gente del barrio". También reconoce Silvia que el afortunado o afortunada con el millón de euros en 2019 "se acercó semanas después a agradecernos la suerte que le habíamos dado".