La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a doce acusados en el macrojuicio relacionado con la venta de drogas en la plaza de Santiago. Tras años de instrucción, la vista estaba señalada este viernes en el que fue prácticamente el último señalamiento del año. A las 9.30 horas, momento en el que estaban convocadas las partes para que diera comienzo, accedieron primero los abogados de los dieciséis acusados en la causa para intentar alcanzar un acuerdo con la Sala y eludir el juicio. Junto a las puertas de la sala de jurado aguardaban los acusados y sus familiares ante un palacio de justicia inusualmente vacío.

Finalmente después de al menos tres horas de negociaciones entre la acusación ejercida por la fiscalía y los abogados de los imputados, la totalidad llegó a una conformidad sobre las condenas. De esta forma, doce de ellos cumplirán penas de prisión que abarcan desde un año y nueve meses de prisión hasta tres años y cuatro meses. Los condenados que no tengan antecedentes penales y no rebasen los dos años no deberán entrar en prisión. Sí deberán hacerlo, por el contrario, los que han sido condenados a tres años, entre ellos la cabecilla de la trama, una mujer que ya contaba con una condena previa de 4 años de cárcel también por tráfico de drogas y para la que el ministerio público reclamaba hasta 5 años y 6 meses de cárcel.

Para las rebajas de pena se les aplicó un atenuante de adicción. De la misma forma, de los dieciséis, dos quedaron absueltos de los delitos que se les imputaban y otros dos acusados no comparecieron en sede judicial. No consta, por tanto, si llegaron acuerdos sobre las condenas.

Los hechos en los que se basa la acusación se remontan al 2018, cuando la Policía Nacional inició una investigación después de que los agentes constataran que una mujer, la cabecilla, «se dedicaba a ir habitualmente a Badajoz a adquirir sustancias estupefacientes para distribuirlas luego por otras localidades.

En la misma causa estaba imputado otro de los acusados, que fue interceptado el 13 de septiembre de 2018, a las 15.05 horas, «ocultando algo en el hueco de una pared de la iglesia de Santiago» que resultó ser una papelina de cocaína y heroína. Cuatro días más tarde casi a medianoche, ese mismo acusado contactó con una mujer a la que entregó una papelina a cambio de dinero. Tras el intercambio, los agentes le incautaron la papelina.

Denuncia vecinal

Esta situación ha provocado numerosas denuncias entre los vecinos del casco histórico, que desde ese año llevan criticando que se repite una situación de conflictividad y de inseguridad derivada del trapicheo de drogas y de los enfrentamientos entre asiduos con adicciones. En esta coyuntura, los vecinos llegaron a denunciar la existencia de numerosas ‘narcocasas’. Por este motivo, el pasado año la Subdelegación de Gobierno aumentó la presencia policial y solo en una semana se identificó a 56 personas y se denunció a 10 eran por consumo de drogas y por portar arma blanca.