Alumnado de los IES El Brocense, Universidad Laboral y Al-Qázeres se han alzado con los premios del III Concurso de Vídeos por la Igualdad de Sexo y Contra la Violencia Machista que convocan la Concejalía de Mujer y el Instituto Municipal de Asuntos Sociales de Cáceres y que premia los trabajos que promueven valores de igualdad entre mujeres y hombres, y de tolerancia cero al maltrato machista, así como sensibilizan a la juventud para prevenir y evitar conductas que puedan desembocar en situaciones de discriminación y desigualdad por razón de género.

El primer premio

El primer premio, dotado con 500 euros en material audiovisual y diploma, ha sido para alumnado del taller de teatro 3º ESO, 2º ICTI, 1 Bachillerato del Ciclo de Arte Escénico y 4º ESO Arte Escénico y danza., del IES El Brocense; por el vídeo ‘Y tú ¿vas a hacer algo?’,

El segundo premio

El segundo, dotado con 250 euros en material audiovisual y diploma, ha sido para el alumnado del IES Universidad Laboral, concretamente Andy Luz Echevarría, Paula Riaño Aunión, Lorena Roio Román, Carla Preciado, Alicia Ibarra, Paula Gómez, María Durán, María Sanchez Mogedano, Asun Domínguez iglesias, y María Luz Aparicio Moreno, por ‘Me atarás pero no me callarás’.

El tercer premio

Y el tercero, 150 euros en material audiovisual y diploma, para Alumnado de 2º CFGS Integración Social IES Al-Qázeres, por ‘Playvisualiza la igualdad’.

Las palabras de la concejala

La concejala de la Mujer, María José Pulido, ha felicitado al alumnado y profesorado ganador de los premios “que han presentado mensajes tan necesarios como los que se reflejan en los vídeos”, y ha agradecido el esfuerzo realizado “porque los trabajos están en un lenguaje que las personas jóvenes lo van a entender y les va a llegar”.

Les ha alentado a seguir en esta lucha “ya que habéis comenzado en este activismo con el concurso, que sigáis luchando por la igualdad y contra la violencia en todas su modalidades, en el instituto, en la calle, en la familia y más mayores en el puesto de trabajo o en vuestra propia familia, reclamando los comportamientos igualdad, respeto y tolerancia cero a la violencia”.

Y también, ha añadido, “sabiendo que ese activismo supone no solamente que nosotros y nosotras sepamos defendernos y lucha por nosotras sino que estamos ayudando a miles de mujeres que lo están pasando mal, que no encuentran salida, y que cuando nos escuchan se van a atrever y van a saber que no están solas y pueden salir del círculo de la violencia”.