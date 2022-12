Adiós a unos de los comercios más queridos de Cáceres. Tras casi 38 años abierta, la Droguería-Perfumería José María, en la calle Hermandad (cuesta que accede a Santa Joaquina de Vedruna), cierra sus puertas para siempre después de que su dueño, José María Monteserín, se haya entregado en cuerpo y alma para regentar el negocio. Solo le faltó vender productos de alimentación para cubrir prácticamente todas las necesidades que a los cacereños le pudieron surgir. «Me da pena. Ha pasado una época y he disfrutado. Lo más bonito es ver cómo gente mayor que vive en la otra punta de la ciudad ha venido estos días a despedirse. Otros muchos clientes se han sorprendido del cierre. Bajo la persina del establecimiento porque tengo problemas de visión y me han dado la incapacidad total. Pesa un poco la añoranza, pero no podía seguir trabajando en estas condiciones», dice el propietario.

Fue en 1985 cuando Monteserín, se animó a abrir una tienda convertida en un pequeño supermercado con el paso de los abriles, en la que se vendía género de limpieza, higiene, colonias, perfumes, cosméticos, jardinería... Logró sobrevivir al paso del tiempo. Contra todo pronóstico, el peso de su nombre y su buen hacer en la tienda serán recordado por los vecinos de esta emblemática calle. Hay varios secretos para sacar adelante un comercio. El principal, además de ofrecer un producto diferenciado y de calidad, es el trato. Un currante que nunca necesitó carta de presentación. «La clientela se la gana uno con el trabajo, día a día, tratándola bien e interesándose por la gente», manifiesta José María mientras liquidaba sus últimos restos. En su mostrador de madera y estanterías están las huellas de un tiempo que ya es historia.