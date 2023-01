Simplemente, explica la empresa, se ha modificado el camino administrativo a seguir. Pero hay alternativas, hay soluciones sobre la mesa y, sobre todo, hay un proyecto de extracción y transformación de litio que sigue adelante .

Lo explicamos a través de cinco preguntas

1.¿Qué es lo que tenía que decidir el juzgado?

Más allá de todo lo que se ha hablado, la realidad es que el tribunal tenía que pronunciarse única y exclusivamente sobre un tema muy concreto: si los sondeos y las calicatas para investigar un yacimiento se deben considerar o no como una actividad extractiva y se permiten en un suelo con la clasificación actual. De hecho, y de forma expresa, el tribunal rechaza evaluar cualquier otro aspecto, y no impone el pago de costas a ninguna de las partes. Finalmente, el juzgado acepta el argumento del Ayuntamiento y señala que, a efectos urbanísticos, las actividades de sondeos y calicatas pueden ser consideradas como actividades extractivas. y que, por lo tanto, no pueden llevarse a cabo estos sondeos y calicatas en esa zona concreta.

2.¿Eran necesarios esos sondeos y calicatas?

Con el conocimiento existente, esas labores no eran necesarias, pero están dentro del procedimiento administrativo habitual. La realidad es que se trata de un yacimiento en el que ya ha habido actividad minera durante muchas décadas y que ha sido muy estudiado, por lo que sus características y la existencia de recursos son suficientemente conocidas.

3.¿Qué va a pasar ahora?

Ante la posibilidad de este pronunciamiento judicial, los servicios jurídicos de Extremadura New Energies ya venían trabajando en un procedimiento administrativo alternativo que ha sido, además, avalado públicamente por representantes de la Administración En concreto, se puede solicitar la Concesión Directa del yacimiento a través de los Permisos de Exploración solicitados al tratarse de un depósito perfectamente conocido e identificado, y habiendo sido demostrada su viabilidad técnica y económica para su aprovechamiento racional a lo largo de las próximas décadas, tal y como contempla la legislación.

4.¿En qué punto se encuentra el proyecto?

Extremadura New Energies está a la espera de la respuesta de la Junta a su documento de inicio (está prevista para el mes de enero tras haber completado la empresa todos los requerimientos adicionales de información en el plazo de una semana). Tras el otorgamiento del Permiso de Exploración solicitará la Concesión Directa y, posteriormente, incorporará los comentarios de los técnicos de la Junta y presentará el proyecto definitivo dentro del primer trimestre con el objetivo de poder tener una Declaración de Impacto Medioambiental positiva a lo largo de este 2023, y así poder iniciar las obras de construcción en 2024.

5.¿Qué está haciendo mientras la empresa?

La empresa sigue avanzando en su calendario. Por una parte, está trabajando en el calendario de cursos de formación para 2023, de forma que puedan darse a conocer lo antes posible y que los cacereños que quieran puedan tener acceso a estos cursos relacionados con los trabajos a desarrollar en la planta de procesado que se construirá en Cáceres. Por otra parte, se siguen impulsando trabajos de investigación e innovación para su posterior implementación en la planta con el objetivo de incorporar los mayores avances en materia de sostenibilidad medioambiental a la planta de Cáceres.

