Los taxistas de Cáceres ha denunciado el «trato injusto» que recibe de la Policía Local. A través de un comunicado que firma la Asociación Provincial de Radio Taxi de Cáceres y que se hizo público este miércoles, el sector lamenta que ha sido víctima de un último episodio de menosprecio por parte de los agentes locales durante el partido de Copa del Rey que enfrentó a Cacereño y Real Madrid.

En la nota, critican que las patrullas no respetaron el protocolo acordado entre Radio Taxi y el propio ayuntamiento para dar cobertura de transporte a los aficionados que se trasladaban al estadio Príncipe Felipe en la tarde del martes. En ese sentido, recoge el comunicado que «se prohibió la entrada de los taxis a las inmediaciones del estadio tanto en los servicios de ida como en los de regreso».

Ante esta situación, recoge el escrito, manifestaron su «perplejidad ante el incumpimiento del protocolo» y pidieron explicaciones a los agentes que impedían el paso. La respuesta, según los taxistas, fue que «la prohibición del acceso al estadio era una orden de arriba». De la misma forma, anotan que sí se permitió la entrada a autobuses urbanos y taxis adaptados para personas con movilidad reducida.

En la misma línea, sostienen que «lo ocurrido en las inmediaciones del estadio Príncipe Felipe es una constante en los eventos multitudinarios», en los que según denuncian, «queda patente la falta de coordinación e ineficacia» de los dispositivos de la Policía Local en Cáceres. Hacen alusión así la «última fiesta de la primavera o a la fiesta de novatadas a comienzo del curso, en las que debido a la falta de previsión se produjo un agolpamiento en las inmediaciones del recinto ferial», una situación que conllevó a que «los taxistas tuvieran que dejar de prestar servicio debido a que peligraba la integridad de los vehículos y de los propios conductores.

Aluden también a la falta de comunicación, ya que en relación a estos sucesos, lamentan no «haber obtenido contestación a las quejas que se interpusieron». Del mismo modo, critica que desde que fue nombrado el actual Jefe de la Policía local «no ha atendido a las peticiones por parte de la asociación provincial para «abordar los problemas». Ya en relación a este último incidente, lamentan que no se les haya informado con la antelación suficiente de que no se les iba a permitir el acceso para evitar el desembolso que han llevado a cabo.

Así, concluyen el escrito instando a la Jefatura de la Policía local para que «procuren dispensar un trato correcto y humano al sector del taxi y que las múltiples exigencias que cumplen los taxistas sean cumplidas y exigidas a la jefatura».