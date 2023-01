«Real Madrid narrowly defeated CP Cacereño in their Copa de Rey last 32 clash on Wednesday evening», titulaba el pasado 4 de enero el portal especializado en deportes GiveMeSport, que acumula 25 millones de seguidores solo en Facebook. La eliminatoria que se vivió el martes por la Copa del Rey ha sido la guinda para un año (y unos días más) en los que el nombre de la ciudad de Cáceres ha sonado con fuerza en la prensa extranjera. De la edición inglesa de la Cosmopolitan al veterano diario The Guardian. También revistas especializadas como Traveler, Variety y National Geographic han dedicado titulares y espacios (físicos y online) a la capital cacereña el pasado año 2022.

La mayoría de esos titulares aludían, como no podía ser de otra manera, a un fenómeno mundial que sigue en buena forma: la franquicia de «Juego de Tronos» que explota la HBO. Pero también el mediático (y rocambolesco) robo de 45 botellas de vino de la popular bodega de Atrio (3 estrellas Michelin) ha jugado un papel determinante en la creación de titulares fuera de nuestras fronteras. Un robo de película El pasado 22 de julio, la juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Cáceres emitió la euroorden para solicitar a las autoridades croatas la extradición de los supuestos autores (un hombre y una mujer de 47 y 29 años, respectivamente) del robo millonario en la bodega del restaurante Atrio, valorado en 1,6 millones de euros. Tras esta acción judicial, el diario The Telegraph publicaba a toda página un reportaje titulado «El curioso caso del robo de vino de 1,25 millones de libras», donde el escritor de viajes y humorista británico Tim Moore ensalza el patrimonio histórico de Cáceres para embellecer su relato del famoso robo. Y destaca el Château d’Yquem de 1806, un ejemplar único en el mundo valía más de 300.000 euros. Revistas internacionales especializadas como Food and Wine (con más de 2 millones de seguidores en redes sociales) también hicieron seguimiento de un robo que sigue acaparando titulares (sus presuntos autores están en prisión preventiva y las botellas no han aparecido aún). Atrio y el Helga de Alvear en el Wall Street Journal El Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear es uno de los mayores acicates del destino Cáceres. El 2022, primer año en el que la ampliación del nuevo Museo Helga de Alvear ha estado abierta de enero a diciembre (se inauguró a finales de febrero de 2021) concluye con un balance positivo: más de 100.000 visitantes. Además de estas cifras, el museo ha vuelto a situarse en el foco acumulando nuevos galardones. El pasado mes de noviembre el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPH) entregaba el Premio Patrimonio 2022 a la galerista alemana. El pasado otoño, el Wall Street Journal (WSJ) publicaba el artículo «A Road Trip in Spain—for Lovers of Art and Jamón» y la foto de apertura se la dedicaba a la monumental Plaza Mayor de Trujillo «en la cinematográfica provincia de Cáceres». En el reportaje destaca varias joyas cacereñas: el Real Monasterio de Guadalupe, Atrio (todavía con 2 estrellas Michelin) y el citado museo, con la inevitable foto de la lámpara de Ai Weiwei, presidiendo el acceso a la nueva ampliación. Para terminar recomendando lo inevitable: un paseo por las ‘callejinas’ del casco antiguo de Cáceres «un viaje en el tiempo dónde es difícil toparse con un edificio que date más allá del siglo XVIII». La calle de la Seda Pero, sin duda, es el fenómeno «Juego de Tronos», que ha vuelto a la palestra gracias al estreno de la primera temporada de «La Casa del Dragón», el que ha granjeado a Cáceres una presencia masiva en medios de comunicación internacionales en todo el mundo. El diario británico The Guardian ya destacaba en agosto que «los lugares de rodaje se preparan para un aluvión de turistas». Y en ese reportaje reflejaba las cifras: «En la década posterior al inicio de ‘Game of Thrones’ en 2011, las principales áreas de grabación experimentaron un crecimiento masivo en el número de visitantes. Islandia pasó de unos 500.000 visitantes a más de 2,5 millones, Dubrovnik (el Desembarco del Rey ficticio hasta que Cáceres le tomó el relevo ) duplicó sus números; Irlanda del Norte ha obtenido más de 250 millones de libras esterlinas en ingresos turísticos adicionales». Y en este sentido, Cáceres sale muy bien reflejada en la primera temporada, donde el casco histórico sirve de escenario para recrear la calle de la Seda y donde la ciudad extremeña se exhibe como nunca en la súper producción estadounidense. 25 localizaciones en la parte antigua Con hasta 25 localizaciones distintas en la parte antigua, en septiembre de 2022, la Biblia de Hollywood, el Variety, dedicaba un reportaje al rodaje de la serie de HBO en Cáceres y Trujillo (también mencionando Los Barruecos, donde rodaron en 2016) y de la película «Cerdita», rodada en Villanueva de la Vera y que cosechó grandes alabanzas en Sundance. La revista Traveler y la National Geographic (NG) también dedicaron artículos al estreno audiovisual del año. NG destacaba los «fotogénicos palacios y callejuelas que flanquean y alfombran» la Ciudad Monumental de Cáceres, «no han pasado desapercibidos a los productores de la serie. De hecho, en para La Casa del Dragón, el despliegue ha sido tal que hasta construyeron una réplica de la Fuente de los Leones de la Alhambra para ambientar la ficción que emplazaron en la plaza de San Jorge, donde tuvieron que borrar la estatua» del santo (matadragones) en una paradoja digna del metaverso. La 'Cerdita' de La Vera, entre las 10 mejores películas de terror del año El polémico proyecto de macro templo budista en el cerro Arropez también ha despertado la curiosidad de medios extranjeros, principalmente asiáticos, por los contactos de la Fundación Lumbini Garden con países como Nepal. La Fundación Lumbini explicará mañana su viaje a Myanmar a los grupos municipales de Cáceres