Desde el mes de septiembre son 23 las mujeres que participan en la Lanzadera de Empleo, a las que el alcalde, Luis Salaya, ha animado a seguir llamando a la puerta de las empresas para poder acceder al mercado laboral. El regidor municipal ha indicado que «la mayor parte de las empresas tienen todavía sus estructuras para buscar empleados y sus procesos de selección diseñados para un mercado prácticamente ilimitado, para una época en la que había trabajadores en muchos campos y podían seleccionar perfiles concretos».

«Limitan las ofertas de empleo pensando que pueden aspirar a un perfil muy específico, pero ahora no estamos ahí, y lo que os dicen es muy importante, muchas empresas van sacar ofertas que creen que pueden cubrir pero no existen los futuros empleados para esos puestos, lo que no significa que no se vayan a cubrir, por ello os animo a seguir llamando a la puerta para las entrevistas y los procesos selectivos», ha aseverado Salaya.

Durante la visita algunas participantes han contado su experiencia, destacando todo lo que han aprendido así como el compañerismo entre ellas.

El objetivo reactivar su búsqueda de empleo con nuevas técnicas y herramientas digitales

Un total de 23 mujeres de entre 24 y 56 años, de diferentes niveles formativos y trayectorias profesionales, han participado desde septiembre para reactivar su búsqueda de empleo con nuevas técnicas y herramientas digitales. Cinco han encontrado empleo por cuenta ajena y siete están realizando Certificados de Profesionalidad y otras formaciones. Las 11 restantes aprovechan los últimos días del programa para reforzar el contacto con empresas y lograr su inserción.

La Lanzadera de Empleo es una iniciativa que está impulsada y financiada por la Junta de Extremadura, a través del Sexpe, gestionada por Fundación Santa María la Real, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres, que se inició en el mes de septiembre y se encuentra en su recta final.