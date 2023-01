La Guardia Civil aconseja no pinchar nunca en los enlaces ni descargar los adjuntos de correos o mensajes de texto no solicitados. Cuidado con los correos de origen desconocido que no esperamos, y con abrir mensajes que no hemos pedido. No responder jamás a ninguno de esos enlaces. Si tenemos que verificar su certeza, entrar directamente en la dirección web de la banca o la compañía con nuestros propios datos, o bien llamar por teléfono al servicio del usuario de la entidad correspondiente. Conviene repasar periódicamente las facturas de los suministros que tenemos domiciliados a través de las entidades financieras para comprobar si hay algún cobro sospechoso.