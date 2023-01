Lo que sí se hará en 2023

En este 2023 se tienen que ir definiendo anuncios, inversiones y actuaciones que llevan años llenado espacios en medios de información y en redes sociales. La primera es el Centro Ibérico de Investigación para el Almacenamiento de Energía (CIIAE). Su tramitación sí se está haciendo dentro de plazo. En 2023 se redactará al menos el proyecto y a final de año podría incluso empezar la obra. Es importante no solo por los puestos de trabajo, más de un centenar, que genera, sino porque es algo distinto al sector servicios (más el público que el privado) y al turismo, que son los motores económicos de la ciudad. No es industria, se trata de investigación, y no significa que alrededor del mismo se vayan a abrir nuevas empresas, pero sí que refuerza otros espacios de investigación y de estudio que ya hay en la ciudad, como la escuela Politécnica, cuyas instalaciones acogerán el CIIAE provisionalmente, y el centro de cirugía de mínima invasión.

Este año saldrá a concurso el nuevo sistema de abastecimiento de agua a la ciudad. Hace treinta años que se está como una solución provisional y hace veinte que se está dando vueltas a cómo se puede suplementar el insuficiente suministro desde el embalse del Guadiloba. En este 2023, el Ministerio para la Transición Ecológica tendrá que sacar a licitación la construcción de una nuevo trasvase desde el embalse de Alcántara. No es la mejor solución, pero al final es la más práctica tras los intentos de hacer una presa en el Almonte o de traer el agua de los embalses de Portaje y de Gabriel y Galán. Por lo menos en 2023 ya se tendría que adjudicar la obra. Desde hace medio año ya se cuenta con un proyecto redactado y no debería haber inconvenientes medioambientales. Lo que no se entiende es la tardanza por parte del ministerio en sacar a contratación la obra. El procedimiento debería estar abierto hace semanas. En 2023 también se adjudicará la construcción de la ronda sur. Ya está autorizada su contratación, se tiene proyecto desde el pasado año y ya ha salido a licitación la asistencia técnica a la dirección de la obra. Es cuestión de semanas que se publique el concurso de la obra. Si no surgen imprevistos, tendría que comenzar, al menos, en el último trimestre del año. Esta nueva vía completa el cinturón viario que forman las rondas norte y este, une las carreteras de Miajadas y de Badajoz, además el comienzo de los trabajos puede coincidir con los del primer tramo de la autovía hasta Badajoz (de Cáceres al río Ayuela), al menos su construcción ya está adjudicada. Este año también podría estar abierta la primera fase del centro comercial cuyas obras de urbanización están en ejecución desde mediados del pasado año. La previsión inicial de los promotores era que se abriese en primavera, pero esa proyección la han trasladado al segundo semestre del año. De esa primera fase destaca un gran espacio comercial de prendas y materiales deportivos y nuevas salas de cine. Para el resto, hasta completar el centro, habrá que esperar a la segunda fase. Este nuevo centro comercial, en su primera fase, se sumará al único que tiene la ciudad desde hace 30 años: el Ruta de la Plata. Y de momento hasta aquí. Al menos estas son las cuatro grandes obras y proyectos que avanzarán, incluso con su inicio, en 2023. ¿Y las demás? Pues de la mina se seguirá con nuevos pasos administraciones, alegaciones incluidas; del complejo budista queda por ver si llega la inversión y si se confirma que no surgen inconvenientes para construir la gran estatua; de la segunda fase del hospital se adjudicará la redacción de su proyecto; de la renovación de la depuración de las aguas residuales y de la mejora de la Ribera se darán más pasos previos para contar con un proyecto definitivo; y del aeródromo se tendrá que esperar a si el ministerio desestima o acepta las alegaciones presentadas por la Junta.