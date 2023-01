Zeus Carrero es el propietario de esta pequeña gran tienda que hoy es un referente del mercado gourmet. El local Extreibéricos, un clásico del comercio local de Cáceres, se encuentra en la avenida Clara Campoamor, frente al edificio Múltiples. Pasar por su escaparate y no fijarse en sus llamativos productos de alimentación es casi imposible. Además, sus jamones conquistan a los estómagos del Real Madrid. Es uno de los clubes más importantes del mundo y con una masa salarial mareante para el resto de los mortales. Gracias al partido histórico de Copa del Rey que se disputó en la capital cacereña, el pasado 3 de enero, jugadores emblemáticos como Roberto Carlos, Chendo y Butragueño se rindieron al jamón extremeño, un manjar suculento.

«Fue Raúl López, de la empresa de Discarlux, quien le recomendó a los futbolistas merengues mi género en un restaurante. Cuando recibí la llamada no me lo creía. Tuve que llevar los cuatro jamones al Hotel Barceló V Centenario. Allí me recibió Roberto Carlos, un hombre muy simpático y muy campechano. Me hizo mucha ilusión porque era uno de mis futbolistas favoritos. También pude conocer a Chendo y Butragueño. Ambos muy agradables y muy cercanos. Soy del Real Madrid pero ese día iba con el Cacereño», manifiesta Zeus, que se ha hecho viral en las redes sociales tras conocerse la venta.

«Los cerdos de Barcarrota (Badajoz) son una obra maestra de nuestra gastronomía. Eso sí, para disfrutar de esta delicia hay que rascarse el bolsillo. Cada pieza cuesta alrededor de 400 euros», comenta Carrero a este periódico. Llama la atención el mimo con el que está montado el establecimiento, levantar la vista entre sus estantes es una sabrosa sorpresa. Hay de todo. A un lado del mostrador esperan los embutidos ibéricos y otra de sus especialidades: el jamón al corte.

«Nosotros estamos pendientes de que en el negocio luzca como debe y de que la atención al cliente sea de diez», finaliza Zeus, que ahora vende su jamón a los históricos galácticos del Real Madrid.