El portavoz del grupo municipal del PP, Rafael Mateos, hizo este martes un balance de la gestión del gobierno municipal de Luis Salaya. Su primera conclusión fue que “muchos de los proyectos que se presentan quedan en meras propuestas” . Se anuncian “y caen en el olvido”.

Es una de las ideas en las que insiste el portavoz del PP, que en mayo repetirá como candidato a la alcaldía al frente de la candidatura del PP. Mateos subrayó que no se sabe nada de la recuperación del mercado de la Dehesa de los Caballos, de la Ribera del Marco o del derribo del bloque C de Aldea Moret. De la Ribera insistió en que no se consiguieron los fondos europeos esperados para intervenir en este espacio, una pérdida que cifró en 4 millones de euros.

De los fondos europeos, el portavoz del PP aseguró que “hay un riesgo de pérdida” de 8 millones del programa Edusi y recordó como ya se han perdido más de 800.000 euros de la parte de la cofinanciación estatal para la recuperación de la muralla.

Mateos también se refirió a que por parte del gobierno local se están vendiendo proyectos que no son propios y que obedecen a iniciativas privadas, así citó el ecopolígono, con el que se ampliaría las Capellanias, o el complejo budista. Y recordó que el Centro Ibérico de Investigación para el Almacenamiento de Energía, cuyas obras se podrían iniciar a final de año, es un proyecto del Gobierno central