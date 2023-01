A la memoria de Sigifredo Ortega Tarancón

Hijo de un Guardia Civil y madre campesina… Cuántas veces habré oído esa historia cuando acompañaba al señor Ortega a alguna reunión. Le gustaba contar la historia de sus humildes orígenes. De cómo un joven de Alentisque (Soria) de menos de 50 habitantes había logrado gracias a su ingenio, creatividad y sobretodo su intensa capacidad de trabajo, un éxito empresarial fuera de lo común.

Y es que don Sigifredo, al igual que su propio nombre, era de todo menos común. Quiso ser médico pero era mal estudiante, así que descartó la idea. Empezó a trabajar de locutor en la radio, donde acabo de director de emisora, primero en Soria, después en Almería donde alcanzó mucho éxito, se enamoró de una compañera de trabajo (Melela) que era gallega y su “morriña” les hizo trasladarse a Vigo.

Sin embargo Sigifredo era asmático y el médico le recomendó que buscaran una ciudad sin mar ni río para vivir, si quería mejorar su salud. De las ciudades donde había emisora de radio solo encontró Cáceres, y así es como este soriano de nacimiento se hizo extremeño de adopción.

En Extremadura descubre que no hay empresas de publicidad, por lo que decide crear su propia agencia. Nace así Pita Publicidad. En parte en honor al apellido “Pita” de su mujer y en parte porque en aquella época cuando algo estaba de moda se decía que “pitaba”. Ahí es donde se da cuenta de que era empresario y no lo sabía, y desde entonces comienza una búsqueda de talento, tratando de encontrar en Extremadura y el resto de España a jóvenes emprendedores que no sabían que lo eran.

Hizo suyo el lema “Nunca se ha logrado nada sin entusiasmo” y puso su empeño en todo aquello que emprendió. Su mayor éxito empresarial fue el conglomerado de empresas de limpieza Grupo Fissa. Lo fue creando haciendo socios minoritarios a los directivos-emprendedores que descubrió. Esa fue la clave de su éxito empresarial, logrando un conglomerado que llegó a tener más de 6.000 trabajadores.

Su sentido trascendente de la vida, hizo que decidiera vender la empresa a sus socios minoritarios con la idea de que su obra y su filosofía empresarial continuasen. Y así fue como Grupo Fissa se ha convertido hoy en una de las empresas líderes del sector. Compitiendo con las grandes empresas de limpieza, filiales de las que cotizan en el Ibex35.

Simultáneamente a las empresas de limpieza compró una finca y constituyó una empresa ganadera Valle Rasero donde logró tener una de las mejores líneas genéticas de vacas charolesas y cerdos ibéricos de España. Logrando en numerosas ocasiones los primeros premios de las ferias ganaderas del país.

Perfeccionista, inconformista y tozudo se empeñaba en no desanimarse ante la adversidad, siempre hacía hincapié en que “había que cabrearse con uno mismo” y lograr lo que otros decían imposible. Cuánta falta le hace a nuestra Extremadura y a nuestro país también, porque no decirlo, de muchos Sigifredos, que sepan dar el empujón que muchos emprendedores necesitan. Que ayuden a perder el miedo y a emprender nuevos proyectos. Que logren lo imposible, que como es bien sabido deja de serlo en el momento que alguien lo hace posible. Si el señor Ortega hubiera sido político, nuestra tierra ya hace años que tendría un AVE y una autovía Badajoz-Cáceres.

Conocí a Sigifredo, cuando fue a dar una charla a la Universidad, donde hacía mucho hincapié en que comenzáramos a trabajar en aquello que nos apasionase, aunque hubiese que empezar de botones. Por lo que sin pensarlo dos veces le propuse ser el botones de su empresa. Tuve la inmensa fortuna de ser el último directivo que contrató, y además de todo lo que me enseñó, me contaba con frecuencia anécdotas de su vida y muchas más historias que seguramente merecerían ser contadas con más tiempo y dedicación. Atesoro una formación práctica muy valiosa de todas nuestras conversaciones y charlas. De todo el esfuerzo que me exigía y que me ha servido con posterioridad, forjó una parte de mí carácter. Trabaje con él desde sus 76 hasta sus 80 años. Yo comenzaba mi aventura empresarial y la suya llegaba al ocaso. Esos años que compartimos, fueron mi mejor master. No pude tener mejor maestro.

A su hija y sus nietos les envío todo mi cariño y afecto. Que la tierra le sea leve, señor Ortega, descanse en paz.

El autor es Borja Rivero Bagulho. Director de Fissa Valencia.