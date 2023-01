Un día después de que en la Asamblea de Extremadura el Partido Popular volviera a pedir explicaciones sobre el templo budista, el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha dicho esta mañana que "la promoción sobre Buda es un dinero muy bien invertido". Seguidamente, el regidor ha arremetido contra los populares al asegurar: "No sé lo que opina el PP sobre nada, ellos solo hablan del color de las paredes, de las lámparas, de lo que nos ha costado, de esto, del Bloque C... pero no sé lo que habrían hecho en mi lugar, porque solo hablan de los matices".

El PP exige que se detallen los 55.000 euros destinados al templo budista de Cáceres A juicio del mandatario municipal, "el PP no quiere que salga el proyecto del Buda y les quema cualquier inversión que se haga". Salaya se ha referido a las contradicciones que a su juicio muestran a diario la presidenta del PP en Extremadura, María Guardiola, y el portavoz municipal del partido, Rafael Mateos, "pues mientras una dice que en Cáceres la Junta no invierte, el otro asevera que aquí no hay actividad porque todo lo hace la Junta". Bueno para la ciudad Para el alcalde, el centro budista es bueno para la ciudad, "el ayuntamiento no gasta dinero en ello, el proyecto sigue adelante y no está encallado como piensan los agoreros". Salaya, además, ha vuelto a recordar que a mediados de octubre se presentó el proyecto básico para la construcción de la estatua del gran Buda. "Se ha remitido a la Dirección General de Sostenibilidad y se ha revisado en la junta rectora de la ZIR Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes donde se ha dado el visto bueno a la compatibilidad con diversas condiciones”. La iniciativa, tal como adelantó ayer el propio Salaya, está "pendiente de que el promotor desarrolle las observaciones de sostenibilidad y se hagan los informes ambientales pertinentes antes de seguir con la tramitación de la licencia. En cualquier caso, es un proyecto básico por lo que las obras no podrían empezarse hasta la presentación y revisión del proyecto de ejecución". La posición del PP El Grupo Parlamentario del PP reclamó este miércoles a la Junta que detalle los compromisos económicos y avances concretos en los que se han materializado los distintos viajes relacionados con el Complejo Budista de Cáceres, porque "la sensación generalizada es de escepticismo". Así lo aseguró Juan Parejo, portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior de la Asamblea, en la que compareció la directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, para responder a sendas preguntas de este partido y de Ciudadanos sobre el viaje institucional a Bután e India, dentro de este proyecto. El PSOE y Ciudadanos Balas defendió la transparencia y legalidad y el portavoz de Ciudadanos, Fernando Rodríguez, señaló que aunque está de acuerdo con este tipo de viajes y acciones para posicionar la región y atraer más proyectos, consideró que "se tiene que explicar muy bien". Expresó su deseo de que siga adelante, pero estimó necesario apostar por explicarlo mejor "porque como se ha hecho hasta ahora, se les está haciendo bola". 40 millones Parejo reiteró el compromiso de su formación con este proyecto, pero lamentó la falta de información respecto al logro de objetivos concretos, como el anunciado respaldo económico de 40 millones de euros por parte de estos países para financiarlo, anunciado por el alcalde cacereño, Luis Salaya. También insistió en que desde la Junta se reitera que "no costará un duro" a la administración regional, pero ya sea han realizado tres viajes internacionales, los presupuestos regionales de 2023 incluyen una partida de 50.000 euros y se han destinado 66.000 euros al reportaje "Cáceres. Tierra Sagrada".