La vida nos lleva por sendas imprevistas. El futuro es incontrolable. Como en la película Match Point de Woody Allen, si la pelota de tenis toca la cinta de la red, esta puede caer en cualquiera de los dos lados de la pista. Si lo hace en el del rival, ganas, si es al revés, pierdes. La casualidad te lleva a la cima o te la deniega. Ese mágico azar y su pasión por las matemáticas hizo que Carlos Morales (Cáceres, 1992) trabaje en la actualidad como científico de datos en la empresa Clarity Al, una plataforma tecnológica especializada en el análisis de sostenibilidad, en la que invierten los grandes fondos del mundo.

Porque en el instituto, siendo todavía un adolescente no tenía claro qué carrera realizar. Lo que parecía un problema, visto con la perspectiva que da el tiempo, fue una excelente oportunidad. Estudió Ingeniería Mecánica en Badajoz (UEx ) y cursó el Máster en Organización Industrial en la Universidad Politécnica de Madrid.

Hasta hace unos años apenas habíamos oído hablar del Big Data y de la Inteligencia Artificial, dos términos que ahora utilizan mucho el común de los mortales. «Mi labor es ayudar a los inversores a tomar buenas decisiones para invertir en sostenibilidad laboral, medioanbiental y social. Con ello mejoran en resultados. No somos un simple proveedor de datos que filtra empresas, sino que, a través de un programa leemos más de 100.000 noticias al día en diferentes periódicos nacionales e internacionales. Y con esas noticias analizamos a fondo la sostenibilidad existente en el mercado. Con dicha información lo que pretendemos es que las compañías puedan mejorar su gestión», explica Morales.

Los negocios y sus directivos saben dónde está la gallina de los huevos de oro, poco a paco poseen más conocimiento para sacarle provecho. «Quien no se digitalice sufrirá para adaptarse al mercado. Las tecnologías de Big Data permiten capturar y almacenar todo tipo de contenido (imágenes, sonido, texto...). Sin embargo, necesitan combinarse con otras herramientas dedicadas al análisis de datos y con el conocimiento humano para resultar eficiente. Los datos son el petróleo del siglo XXI», destaca a El Periódico Extremadura.

«Hay muchas personas que están dispuestas a pagar bastante dinero por ellos. Todo dato que generamos al usar internet queda en la red para siempre y no sabemos quién lo usará ni cómo se comercializará, ni ahora ni dentro de 5, 15 o 30 años. Por eso, es muy importante que concienciemos a la sociedad en cuidar la información que difunden», comenta Morales.

¿Cuál es el último progreso, por así decirlo, en su campo laboral? «Hay avances increíbles todos los días. El chat GPT. Es un chat en el que tú puedes hacer una pregunta y él, acudiendo a varias fuentes, te construye una respuesta. Hasta ahora, los chats normales recuperaban información ya escrita, pero no mezclaban fuentes. Puede explicarte perfectamente la teoría cuántica en distintos idiomas. ¿El riesgo? Que no está verificado que esta respuesta sea verdadera. Es una herramienta que se nutre de internet y el ciberespacio está lleno de mentiras, podría construir otra si no se comprueba», concluye este joven fascinado por los datos.