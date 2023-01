La Fiscalía Provincial solicita una indemnización de 1.870 euros, así como una medida de tareas socio-educativas para el menor investigado como presunto autor de un incendio declarado en la parte trasera del Paseo Alto, el pasado 14 de agosto, que afectó a una zona de pastos que rodea el denominado Pozo de la Nieve, un edificio del siglo XIX (en estado ruinoso) que abasteció de hielo a los cacereños.

La policía identificó a dos menores

La Policía Local identificó a dos menores, pero solo hay uno investigado, ya que el otro menor no tenia aún 14 años (ateniéndose a la legislación vigente, que impide a los menores de 14 años ser sometidos a enjuiciamiento penal). El expediente aun no está señalado para enjuiciarse y se le imputa un delito penal de daños agravado en bienes de dominio o uso publico o comunal y solicitan una medida de tareas socio-educativas, así como la citada indemnización al Ayuntamiento de Cáceres, que se ha personado como acusación particular.

La portavoz del equipo de gobierno, María José Pulido, explicó que se tomó la decisión «a raíz de la comunicación que nos ha enviado la Fiscalía de Menores, que es quien ha iniciado este proceso judicial». Y añadió que «el Pozo de la Nieve es un bien que tenemos que defender a toda costa. Y queremos dejar clara nuestra posición contra estos delitos que en algunos momentos se piensa que son de menor importancia; no lo son en absoluto». El consistorio confirma que el fuego solo «afectó a unos retazos de cubierta de madera ya en ruinas».

Rehabilitación

La Asociación de Vecinos Montesol de Cáceres ha demandado en varias ocasiones la rehabilitación del Pozo de la Nieve, para convertirlo en centro de interpretación, una actuación que se acordó acometer «sin que hasta hora se haya hecho nada». Se trata de antiguo depósito de hielo que se ubica en un edificio abandonado, cercano a la Ermita de los Santos Mártires, con una panorámica a los barrios de Montesol, Mejostilla y los Llanos de Cáceres. Es un nevero artificial del siglo XVII, cuyas ruinas se sitúan en el barrio de Montesol del distrito norte. El Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) también ha criticado la falta de conservación del edificio y la demora en incluirlo en el Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General de Municipal (PGM).