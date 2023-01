200 años del asalto a Cáceres: muertos, saqueos e incendios

Cáceres siempre ha tenido una habilidad especial para ponerse de perfil en las grandes contiendas que han sacudido España. Llámenle conservadurismo, perspicacia o simplemente conformismo. Pero lo cierto es que ni la Guerra de la Independencia contra los franceses ni las guerras carlistas provocaron una batalla abierta en la ciudad. Tampoco la Guerra Civil, pese a que dejó un bombardeo el 23 de julio de 1937 con decenas de muertos, además de numerosos fusilados por represalias. Sin duda, consecuencias muy graves. Pero un enfrentamiento abierto como tal, cuerpo a cuerpo, a bayoneta, a cuchillo, con trincheras y parapetos, con saqueos, incendios y violaciones, solo ha habido uno en la historia contemporánea de Cáceres. Se cumplen 200 años.

Aunque el asalto lo dirigió en 1823 el famoso Empecinado, militar heroico para la causa liberal, que acabó fusilado por los hechos acaecidos en la villa cacereña, lo que quedó claro durante aquellas dos jornadas aciagas es que se trató en realidad de una represalia de vecinos contra vecinos, una venganza a sangre entre los liberales, partidarios de la defensa de la Constitución de 1812 (la primera de España), y los realistas, partidarios de abolir esas libertades en defensa del absolutismo de Fernando VII. Este asalto a la ciudad fue especialmente recogido por el historiador Publio Hurtado en ‘Recuerdos cacereños del siglo XIX’: «Niños de pecho asesinados en brazos de sus propias madres; troncos bárbaramente mutilados; cadáveres con los ojos arrancados (...) Muertos hubo a quienes hallaron introducidos en la boca los genitales», describe.

El propio Publio Hurtado eleva a «treinta y seis las personas inmoladas por los invasores» y a «setenta y cinco el número de edificios incendiados, cuyos daños se apreciaron en 260.465 reales». Hasta cuarenta y tres casas fueron saqueadas, sobre todo las pudientes, «entre ellas las de los marqueses de Torreorgaz, Ovando, Monroy, la del vizconde de la Torre, la de las Veletas y los Pereros, valorándose lo robado en 1.348.631 reales».

«Fue una de las épocas más tristes y convulsas de la historia de nuestro país», afirma el director del Archivo Histórico Municipal de Cáceres, Fernando Jiménez Berrocal, mientras recorre el libro de actas de 1823, donde se conservan anotados los detalles de la vida en la ciudad. Se refiere al reinado del monarca Fernando VII.

Su retención en Bayona por Napoleón obligó a los españoles a ingeniárselas por sí mismos para hacer frente a la invasión francesa. Y vaya si lo hicieron. Hasta el punto de alumbrar la primera Constitución en 1812 con los derechos y libertades que ya se expandían por Europa y América tras la Revolución Francesa. Pero Fernando VII, a su regreso, quiso restaurar su poder absoluto, «y entonces comenzó una larga pugna entre los liberales, defensores del nuevo orden constitucional (supresión de los señoríos, libertad de imprenta, de reunión o de expresión...) y los realistas o absolutistas, defensores del conservadurismo clerical y monárquico», describe Jiménez Berrocal.

Lo que ocurrió en Cáceres en 1823 se sitúa «al final del Trienio Liberal», recuerda. Desde 1820, los liberales habían logrado frenar el renovado absolutismo del monarca y le habían obligado a restablecer la Constitución de 1812. «Pero en abril de 1823, el ejército francés de los Cien Mil Hijos de San Luis acudió en ayuda de Fernando VII, que el 1 de octubre disolvió las Cortes y dejó abolida la Constitución», explica Berrocal. En Cáceres, el ambiente ya era completamente irrespirable por entonces.

Pasquines, piquetes...

El Trienio Liberal había creado la primera universidad, tres escuelas de niños y una de niñas, y hasta una Sociedad de Amigos del País en esta villa, «pero no pasaba un día en que no apareciesen pasquines incendiarios, excitando al pueblo a la revolución en pro del sistema absolutista», recoge Publio Hurtado. Hasta se montaba un piquete realista cada noche que había función de teatro para profetizar que pronto acabarían aquellas libertades.

Las amenazas eran tan evidentes que los liberales cacereños Juan García Carrasco y el Conde de Mayoralgo crearon una Milicia Nacional Voluntaria para defender la causa, que juramentaron en Santa María y San Mateo. Fue reforzada con tropas enviadas de otros destinos. Y aun así, «no se disfrutaba en la villa de un día de sosiego». Tras la llegada de los Cien Mil Hijos de San Luis, el avance de las tropas realista hasta Trujillo desconcertaba a las autoridades liberales, que en junio de 1823 huyeron incluso de Cáceres hacia Badajoz y Portugal.

El vizconde de la Torre de Albarragena, principal defensor del realismo en la ciudad, hizo desaparecer todos los signos constitucionales y puso en el ayuntamiento a autoridades favorables al rey. Pero duró poco. En escasos días fueron las tropas liberales las que ocuparon Trujillo y entonces retomaron el poder en Cáceres. Reunieron «a todos los patriotas para perseverar en la defensa de las Cortes y el gobierno constitucionalista». El ambiente era de continuo enfrentamiento entre los vecinos de uno y otro signo.

Y así llegó el 1 de octubre. Fernando VII abolió oficialmente las Cortes y la Constitución. Los liberales se resistían a «abandonar cobardemente la villa a sus odiados enemigos», cuenta Publio Hurtado, pero tuvieron que hacerlo finalmente el 7 de octubre de 1823, cuando el capital general de Extremadura ordenó reponer el gobierno realista. En ese momento, todas las tropas existentes en Extremadura por ambos bandos estaban en armas.

En Cáceres la convivencia era del todo imposible. Los realistas se habían dedicado a proferir insultos y amenazas de muerte contra los liberales, sabiendo su triunfo seguro. Incluso las patrullas de «personas honradas» que se formaron para mantener el orden eran «acometidas por las hordas realistas», subraya Publio Hurtado. El historiador Jiménez Berrocal afirma que desde el 11 al 23 de octubre no hay nada en los libros de actas. El último bando del 10 de octubre es muy revelador. Con él, según detalla el responsable del Archivo Histórico Municipal, el ayuntamiento pide que «ningún vecino haya de perturbar el orden y la tranquilidad pública con coplas obscenas, disonantes y personales», que «nadie use de armas ni cortas ni de fuego», y que «nadie desde sus casas, puertas o ventanas arroje piedras ni otros muebles que puedan ofender o causar inquietud». Y es que, explica Jiménez Berrocal, por entonces se había bajado incluso a la Virgen de la Montaña para celebrar la vuelta del absolutismo, pero los festejos eran salpicados de refriegas e insultos.

Y así llegó la fecha clave, con los absolutistas mandando en el Ayuntamiento de Cáceres y el célebre Empecinado situado con sus tropas liberales en la zona de Mérida y Alcuéscar. Este militar, de una fuerza hercúlea, que había sido considerado un héroe por su lucha contra los invasores franceses en la Guerra de la Independencia, y que más tarde apoyó el Pronunciamiento de Riego para defender la Constitución de 1812, fue enviado aquellos días de octubre de 1823 a aplacar los escarceos de los soldados absolutistas a la derecha del Tajo. Llevaba también órdenes de pasar antes por Cáceres para alentar a las autoridades liberales. Porque entonces se desconocía que los absolutistas ya gobernaban la ciudad.

El Empecinado llegó primero, el 12 de octubre, a Aldea del Cano, donde encontró por sorpresa que los realistas habían vuelto al ayuntamiento y los destituyó. Las noticias volaron hasta Cáceres pero amplificando los hechos. Así que «nadie esperó de su inminente llegada más que calamidades y desastres», rememora Publio Hurtado. De inmediato se reunieron los concejales, el clero, la nobleza y otras personas relevantes. Hubo quien puso sensatez y propuso un diálogo con el Empecinado, pero los «desalmados» que lideraban la villa eligieron sin dudarlo el camino de la fuerza.

Se levantaron parapetos y barricadas en las entradas de Cáceres y puntos más accesibles, con todo lo que había a mano: piedras, maderos, carretas, colchones... La noche del 12 de octubre, la villa estaba completamente cerrada. Se distribuyeron cintas blancas como divisa de los absolutistas y se improvisó un hospital de sangre en la enfermería de San Antonio.

Hacia las diez de la mañana del 13 de octubre, las fuerzas del Empecinado ya se veían desde la ermita del Espíritu Santo. Los vecinos corrieron a sus puestos y las campanas tocaron arrebato. Recibieron a las tropas liberales a balazos. Los soldados se quedaron sorprendidos porque no esperaban semejante situación. Entonces abrieron fuego y el enfrentamiento duró unas seis horas. Las autoridades locales empezaron a dudar de que pudieran resistir y entonces sí decidieron mandar algunas personas de peso a conferenciar con el Empecinado, que estaba ya apostado en la actual Ronda del Carmen.

No hubo acuerdo. Los realistas instaron a los asaltantes a deponer las armas y respetar a las nuevas autoridades. El Empecinado no podía aceptarlo porque no eran sus órdenes. Cuenta Publio Hurtado que «un sentimiento de humanidad» le detuvo para no entrar ese día en la villa a sangre y fuego. Entonces se retiró con sus tropas a Casar de Cáceres, eso sí, después de dejar incendiado el molino de Avalet, junto al Espíritu Santo, por ser su dueño un férreo absolutista.

Amigos contra amigos

El 14 de octubre se retomó el diálogo entre las dos partes, otra vez fracasado. El 16 de octubre, a las fuerzas del Empecinado se sumaron las Compañías de Voluntarios Nacionales de a pie y de a caballo de la Diputación de Cáceres, las Compañías Voluntarias de Toledo y una más de Madrid. El Empecinado no quería entrar en la ciudad sin recibir las órdenes directas de sus superiores, pero los propios liberales de origen cacereño se encargaron de conseguir y pasarle oficialmente por escrito la necesidad de asaltar la plaza. El día 17 tomarían la ciudad.

La noche antes, los boticarios de Casar y Malpartida prepararon varias arrobas de aguarrás y embrearon varas de anjeo para facilitar el ataque. Publio Hurtado recoge la saña y el odio personal con el que los dos bandos se enfrentaron ese 17 de octubre, que amaneció lluvioso. A las siete de la mañana, los que estaban apostados en el Cerro del Rollo (Paseo Alto) vieron llegar a los enemigos y volvieron a volar las campanas. El Empecinado fue distribuyendo tropas para rodear la población. Tambores y trompetas tocaron ataque. «¡Espectáculo doloroso! Frente a frente combatían conocidos con conocidos, amigos con amigos, parientes con parientes», lamenta Públio Hurtado.

Entraron por San Blas

Cayó el convento de San Francisco, donde los frailes huyeron despavoridos y los soldados liberales se repartieron las pocas piezas de plata, antes de prender fuego al edificio. Tras dos horas de ataque, consiguieron entrar por la puerta falsa de una de las últimas casas de San Blas y abrieron la villa los soldados de las Compañías de Voluntarios Nacionales Cacereños. Estos subieron a la plaza Mayor, «a tambor batiente», disparando fusiles y causando varias víctimas. Al verlos aparecer por Zapatería y plazuela del Duque, las gentes escaparon temerosas. Las tropas llegaron hasta el mismo ayuntamiento, donde estaban los dirigentes realistas y donde se produjo ‘in situ’ el primer fusilamiento a Juan de Rivera y Cisneros.

Las últimas zonas en caer fueron Barrionuevo, Peña Redonda, San Antón, Damas y Caleros. Moros aguantó hasta las cuatro de la tarde. Entonces se desbordaron por la ciudad los soldados liberales, «unos, los menos, a amparar a sus familias contra los excesos de sus compañeros (...), pero la mayoría se entregaron a la venganza y la rapiña en unos términos que causan horror», describe el libro ‘Recuerdos cacereños del siglo XIX’.

Se abrieron las casas con hachas, se quemaron las viviendas, y la jornada «tuvo su contingente de estupros y violaciones». En las zonas de San Blas y Peña Redonda se produjeron las mayores desgracias. Cinco soldados, después de maltratar a los vecinos del Barrio de Luna, cogieron a varios y los fusilaron por la espalda. La cárcel se llenó de realistas hechos prisioneros. Como en la mayoría de las guerras, los jefes podían haber detenido a su tropa, pero les dieron tiempo al desahogo de la venganza.

Dos días sin tregua

El saqueo, las barbaridades y el resplandor de los incendios duraron toda la tarde y la noche, y seguían al amanecer del 18 de octubre. Ese día fusilaron a cinco realistas en la plaza Mayor a modo de advertencia. El resto de los presos fueron obligados a ver los cadáveres y a recoger los muertos dispersos por la ciudad para darles enterramiento. Entonces se pudo calcular el alcance del asalto, el número de muertos y las brutalidades, que no cesaron hasta que las tropas del Empecinado se marcharon el 19 de octubre por la mañana.

La victoria de los liberales en la ciudad no iba a durar mucho. Había comenzado el Sexenio Absolutista de Fernando VII, que pronto impuso su poder en Cáceres. Los autores de las tropelías de aquel asalto terminaron en el patíbulo, al igual que el propio Empecinado, capturado un mes después por los realistas en Burgos. Tuvo que declarar sobre los sucesos ocurridos en Cáceres, como reo principal de la causa abierta por la Real Audiencia de Extremadura. Fue condenado a muerte y hubo de ser sujetado por diez hombres para colgarlo de la horca en 1825.

El rey Fernando VII mandó que cada 17 de octubre se celebrase en Cáceres un oficio de difuntos por quienes murieron en esa fecha «en defensa del trono y el altar». También que en la plaza Mayor se erigiera un monumento «sencillo pero majestuoso», del que nunca más se supo. Las libertades se acabarían imponiendo años después, pero ese ya es otro relato.