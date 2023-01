Sin suelo urbanizado no hay empresas

La decisión esta semana de la comisión informativa de Urbanismo del ayuntamiento de ratificar la caducidad del programa de ejecución para la ampliación de las Capellanías evidencia el fracaso de más de dos décadas sin ser capaces de desarrollar en la ciudad más suelo urbanizado de uso industrial. Puede que no haga falta más para la demanda actual. Pero sin suelo suficiente nadie se va a interesar por Cáceres para cualquier proyecto de tamaño mediano o grande.

El programa de ejecución llevaba tiempo parado. Tarde o temprano se iba a dar por cerrado. Hacía ya veinte años desde que se empezó a intentar llevarlo a la práctica. Se modificó el plan de urbanismo para hacerlo viable y en 2008 hubo un primer dictamen de la misma comisión para que ese programa de ejecución se abordase. Pero desde entonces, pese a que sí se subsanaron y se incluyeron las observaciones hechas en informes sectoriales, ni siquiera se llegó a un acuerdo sobre el aval a depositar por los propietarios del suelo que sirviese de garantía para las obras de urbanización de una ampliación que se partió en dos para facilitar su desarrollo. La mayor, de 57 hectáreas. La menor, y más alejada, de 30. Pero ni así.

Puede que el error haya sido planificar sectores de suelo tan grandes con un coste de urbanización difícil de asumir si no tienes detrás una demanda que te garantiza la rentabilidad de la inversión. En el plan de urbanismo en vigor, de 2010, hay sectores incluso mayores. El de la ampliación de Capellanías, cuyo expediente caduca tras la decisión adoptada esta semana, tiene 87 hectáreas y se planificó con un plan general de urbanismo anterior, el del año 1999.

Puede que el error haya sido no planificar los nuevos suelos de uso industrial en parcelas de propiedad pública para que la adquisición del suelo no sea una barrera cuyo coste dificulte la inversión. Si la iniciativa privada no es capaz de poner en el mercado terreno urbanizado, pues entonces que lo hubiese hecho el ayuntamiento. Tener suficiente suelo para uso industrial o empresarial urbanizado sí que es una apuesta de futuro y una inversión de garantía. La mejor prueba de que hay que dejar suelo público para proyectos estratégicos es lo ocurrido con el Universitario o con el Centro Ibérico de Investigación para el Almacenamiento de Energía, ambos se hacen en terrenos de la diputación.

Ahora todo se apuesta al desarrollo de 30 hectáreas que quedan al norte de la ampliación de Capellanías aparcada esa semana. Es el ecopolígono. Su principal promotor, Ingenostrum con la sociedad CC Green, ya avanzó el pasado abril, cuando se presentó oficialmente esta iniciativa, que contaba con la mayoría del suelo. Solo un mes después, por parte del ayuntamiento se informó a favor de la consulta de viabilidad presentada por la empresa para desarrollar ese terreno. Ahora está pendiente la aprobación del programa de ejecución. La empresa calcula que en un año podría iniciarse la urbanización. Ingenostrum tiene el respaldo de la administración, tanto de la autonómica como de la local, por lo que no se prevé grandes inconvenientes en la tramitación. Ysi el interés empresarial persiste, podría, esta vez sí, iniciarse la urbanización de suelo para la implantación de empresas, asignatura pendiente que ya dura demasiados años. La excepción fue el polígono empresarial de Mejostilla, que se hizo con una modificación puntual del plan de urbanismo y fuera del área de Capellanías, lo que generó críticas, aunque con el tiempo, por la inviabilidad de desarrollar Capellanias, ha sido un alivio dado el desorden de las otras dos áreas empresariales de la ciudad: Charca Musia y el polígono ganadero.