Que la muralla de Cáceres es uno de los atractivos de la ciudad es indudable. Centenares de personas recorren sus lienzos cada día para descubrir sus entresijos. Tanto es así que desde hace años un programa trata de rehabilitar uno de los grandes tesoros de la ciudad. Lo que no cabía esperar es que en el proceso de la obra aprovecharan los ladrones.

Esto fue lo ocurrió este pasado fin de semana en Cáceres, en el tramo en el que precisamente actúan los operarios en este momento, el adarve del padre Rosalío. En esta zona del lienzo se despliegan unos voluminosos andamios de los que se sirvió esta pasada noche un hombre para trepar hacia las casas que se encuentran pegadas al recinto amurallado. A media noche, ya sin luz y en una zona en la que apenas hay tránsito de peatones, el ‘Spiderman’ de la muralla fue escalando peldaños del material de obra para acceder ilegalmente a las viviendas con el propósito de entrar a robar.

No contaba, sin embargo, con que los vecinos darían aviso a la Policía. «Escuchamos ruidos a las 20.00 horas y era un hombre que estaba subiendo y al percatarse saltó a un patio», relata un residente, que prefiere no desvelar su identidad. Asegura que su tejado ha sufrido destrozos y recuerda que hace quince días ocurrió un suceso similar. «Los andamios llevan tres meses y aún no se ha hecho nada, solo nos ha dado quebraderos de cabeza», lamenta.

Tras la llamada de alerta, se activó el protocolo en el que intervinieron de forma conjunta tanto Policía Local como Policía Nacional Fuentes policiales corroboran a este diario que su detención se produjo tras una larga persecución por los tejados de los edificios anexos al recinto amurallado. En la persecución intervinieron varias patrullas.

El hombre de 44 años fue detenido antes de que pudiera sustraer ningún objeto de valor. Inmediatamente, fue trasladado a las instalaciones de la comisaría de Policía Nacional, donde ha permanecido la noche del domingo hasta que ha pasado a disposición judicial.