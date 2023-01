Preciados sopesa ofertas para presentarse a las elecciones

Raquel Preciados, que es la portavoz de Ciudadanos en el ayuntamiento, confirmó este lunes, a preguntas de este diario, que varios partidos «se han puesto en contacto conmigo» para sondearla sobre si se presentaría con ellos en sus candidaturas para los comicios municipales del 28 de mayo. El pasado mes de agosto, Preciados hizo público que no aceptaba la propuesta que le hizo Ciudadanos para ser la candidata a la alcaldía por esta formación. Entonces también adelantó que una vez terminada la legislatura, se daría de baja en Ciudadanos.

Desde ese anuncio, la actual portavoz de Cs ha recibido ofertas de otros partidos para incorporarse a sus listas. «Estoy valorando continuar» en la política, aseguró, pero «no tengo una decisión firme sobre con qué siglas». «Me he sentado con todos con los que se han puesto en contacto conmigo, pero no he tomado una decisión», afirmó. No precisó qué formaciones se han puesto en contacto con ella, aunque sí admitió que una de ellas ha sido el Partido Popular.

La decisión sobre su continuidad en la política municipal, y con qué partido, la adoptará en función de «si me siento cómoda e identificada» con la oferta que reciba, «será importante el proyecto y el equipo». Cuando Preciados dio el paso de entrar en la política local dentro de Ciudadanos fue porque, por su trayectoria y bagaje profesional y de formación, se iba a dedicar al área de patrimonio histórico y artístico. Posteriormente, por los avatares del grupo municipal de Ciudadanos en esta legislatura, Preciados acabó siendo la portavoz del grupo y la presencia más visible de Ciudadanos en la ciudad.

Tras el anuncio de Preciados de que no sería la candidata de Ciudadanos, el partido aún no ha hecho público quién será el cabeza de cartel de la formación en las elecciones municipales de mayo. Fuentes del partido remitieron este lunes a las palabras de Patricia Guasp, que desde este domingo es la nueva líder de Ciudadanos. Guasp precisó que durante la primera quincena de febrero se abrirá el proceso de primarias para la elección de candidatos autonómicos. Será a continuación cuando se abordaría la elección de los candidatos locales.