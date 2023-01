Arranca el año nuevo con quejas por parte de los sanitarios del complejo hospitalario de Cáceres. 2022 acabó con varias protestas y un anuncio de refuerzos en la plantilla por parte del Servicio Extremeño de Salud (SES). Tan solo unas semanas después, el área de Urgencias del hospital San Pedro de Alcántara han criticado la situación de «colapso» debido al aumento de pacientes y la falta de refuerzos.

Según lamenta el personal del área este lunes, en el turno de la tarde contabilizaron 14 ingresos pendientes y 64 pacientes a la espera de valoración. Una de las sanitarias que no desvela su identidad critica que esta situación de saturación se produce debido al aumento de contagios de coronavirus y de pacientes mayores con infecciones respiratorias derivadas de resfriados --el San Pedro alberga el área de Geriatría-- y a las carencias de personal. «Parece mentira que todos los años pase lo mismo en invierno. Sabiendo que esto se repite cada año, no es admisible que no abran nuevas áreas de las plantas y contraten a más personal para esas camas».

Uno de los motivos por los que aseguran que no hay camas disponibles para los nuevos ingresos se encuentra en que tras el pico de contagios de la pandemia, el área de microbiología ha recuperado sus turnos operativos de lunes a viernes en horario de mañana en lugar de mantener el servicio durante toda la semana. Esta situación provoca que los pacientes con indicios de covid que ingresen por la tarde o los fines de semana deban aguardar los resultados de la PCR hasta el día siguiente o hasta el lunes y mientras tanto deban permanecer aislados ocupando una habitación por paciente.

En ese sentido, aseguran que a pesar de los anuncios de la Junta de aumentar la plantilla en estos meses, aseguran que en el área de Urgencias del San Pedro se mantiene el mismo número de sanitarios. Apuntan también que han trasladado las quejas a la dirección del hospital pero aún no han recibido respuesta. Este diario se puso en contacto con el Servicio Extremeño de Salud (SES) a primera hora de la tarde de este lunes para conocer su postura tras las quejas pero no obtuvo respuesta.

No es la primera vez que las áreas de Urgencias de ambos hospitales piden un aumento de la plantilla. Hace un mes protagonizaron protestas tras el aumento del nivel asistencial --en una madrugada llegaron a atender a 64 pacientes-- para pedir que se incrementara la plantilla y se cubrieran las bajas para que el personal pudiera cogerse los días libres que les correspondían durante la Navidad. Tras días de protestas, finalmente el SES anunció que se contrataría a 200 profesionales en el complejo hospitalario durante dos meses para cubrir las libranzas.