El 28M apunta a ser la elección con más listas de la etapa democrática

Las elecciones locales que se celebran el último domingo de mayo podrían tener hasta diez candidaturas. Es el máximo de listas desde las elecciones de 1979. Hasta ahora ya se han anunciado ocho candidatos a la alcaldía. Hay que remontarse a los comicios de 1999 y de 1987 para encontrar un número cercano de listas, entonces fueron nueve las candidaturas. Esta eclosión en pocos meses de opciones electorales obedece a la aparición de formaciones y partidos de tinte regionalista, provincial y local que han anunciado que concurrirán, la mitad de las diez opciones electorales son de esta oferta.

Cáceres Viva, Juntos X Extremadura, Somos Cáceres, Una Extremadura Digna y la coalición Levanta (Cácereños por Cáceres, Extremadura Unida y Extremeños) son las cinco opciones políticas de ámbito autonómico o provincial que han anunciado que el 28 de mayo estarán en la cita electoral. En los últimos meses han sido varios los intentos de unión entre estas formaciones políticas. Pero, al menos hasta hoy, se han disgregado en cinco candidaturas. Además todos los partidos, con la excepción de Levanta, ya han hecho públicos los nombres de sus candidatos a la alcaldía. No obstantes, las negociaciones para formar nuevas coaliciones entre estos partidos siguen abiertas.

La legislación electoral penaliza a los partidos pequeños. Si no se obtiene al menos el 5% de los votos emitidos, no se entra en la corporación local. Ese límite puede estar en torno a las tres mil papeletas. Vox entró en el ayuntamiento en las últimas elecciones con 3.362 votos (6,8%). Por debajo de las tres mil papeletas, la oportunidad de poder contar con un concejal se complica.

En las once elecciones celebradas desde los comicios del año 1979, solo en dos ocasiones todos los partidos que se presentaban consiguieron representación en el ayuntamiento. Fue en 1979 y en 2007. Fueron los dos comicios en los que menos partidos se presentaron a la cita, en ambos casos solo fueron cuatro candidaturas. Han sido varios los casos en los que partidos se han quedado fuera por un puñado de votos al no llegar al 5%. Ocurrió en las elecciones de 2015 a Coalición por Cáceres, partido de izquierda, que pese a tener 2.308 votos no llegó a alcanzar el 5%, en 2011 a UPyD, con 2.294 papeletas, en 2003 al partido regionalista EU, que con 2.293 papeletas quedó a solo una décima del 5% o también en las elecciones de 1995 a los regionalistas de EU-CREX-PRE cuando con sus 1.918 votos solo se quedaron con el 4,4%.

Los partidos regionalistas y locales no han tenido grandes resultados en Cáceres. Solo en las elecciones de 1983 y 1987 hubo una formación, Extremadura Unida, que consiguió superar la barrera del 10% del escrutinio. Pero sí resultaron determinantes en los años 1991 y 2007, cuando Extremadura Unida, primero, y Foro Ciudadanos, después, fueron los partidos que decidieron la designación del alcalde. En ambos casos dieron la alcaldía al candidato del PSOE.

De las cinco opciones con un tinte más local y regional, dos de ellas tienen centrados sus objetivos en Cáceres, palabra que aparece en sus denominaciones (Cáceres Viva y Somos Cáceres), las otras tres formaciones extienden su ámbito a toda la región.

El PSOE es el único partido que se ha presentado a todas las elecciones que se han celebrado en la ciudad desde 1979, aunque solo ha ganado en tres de las once citas. El partido que más elecciones ha ganado en Cáceres es el PP, que venció de manera consecutiva en siete elecciones, entre los años 1991 y 2015, aunque tras las comicios de 1991 y 2007 no gobernó. Los pactos postelectorales favorecieron a la lista del PSOE.

Las victorias con mayor porcentaje fueron las logradas por el Partido Popular en las elecciones de 1995 y 2011, con el 57 y 58% de los votos. Y el candidato que más elecciones ha ganado ha sido José María Saponi, del PP. Menos en 1987, en las otra cinco fue el candidato más votado, aunque los pactos le dejaron fuera de la alcaldía en los años 1991 y 2007.

Por contra, la opción política con menos votos en las elecciones celebradas ha sido el Partido Humanista, en 1999 solamente consiguió 45 votos y cuatro años después que quedó en 261.