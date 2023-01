El edificio del parque tecnológico lleva seis años completo y sin la ampliación prevista

Instar es un verbo que llevado a una sesión del pleno de la corporación local significa lo siguiente: vamos a tomar un acuerdo sobre una decisión que compete adoptar a otra administración o entidad. Su efectividad es en la práctica muy poca, por no decir que es nula por los antecedentes de casos parecidos. Por tanto, lo que se aprobó este jueves en el pleno del ayuntamiento es una declaración de buenas intenciones. No más. ¿Qué se aprobó?: instar a la Junta, que es la administración competente, a que se dé prioridad a la ampliación del parque tecnológico y científico del campus universitario. El gobierno autonómico hará luego lo que crea conveniente.

Pero, a veces, y este es el caso, el debate es lo importante porque de lo que se habló en el pleno fue de empleo en el sector tecnológico, que en la ciudad, según el dato que dio el concejal de Innovación, Jorge Villar, da trabajo a 2.500 personas, una cantidad que está por encima del 5% de la población activa de Cáceres, además es un sector que está en crecimiento. El pleno aprobó una moción presentada por los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz, ambos del partido Cáceres Viva, para que se inste a la Junta que no se demore la ampliación del parque científico y tecnológico del campus, un edificio que está completo desde 2017 y en el que desde ese año hay instaladas cuatro empresa que dan empleo a 600 trabajadores.

La moción se aprobó con la enmienda presentada por los grupos municipales del PP y Cs, que concretan los plazos en los que se demanda esa ampliación. Con la enmienda se detalla la petición para que se empiece este año -si no está ya en el presupuesto de la Junta habría que hacer una modificación en el mismo- y que se dote a esta actuación de partidas en los siguientes presupuestos de la Junta hasta completar la inversión. Lo normal sería que a partir de ahora PSOE, PP y Cs, los partidos que han apoyado la moción y que tienen representación en la Asamblea de Extremadura, además el primero está en el gobierno, cumpliesen el mandato del pleno y trabajasen para que, si hay partida, se empezase con la ampliación del parque, y si no la hay, pues se promoviese una modificación presupuestaria habilitando crédito para proyectar, si es necesario, o ejecutar directamente la ampliación. Luego el ejecutivo regional, que es el competente, decidirá. Si no es así, solo nos quedamos con el debate.