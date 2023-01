La Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha desestimado el recurso interpuesto por la Unión Temporal de Empresas Nuevo Hospital de Cáceres, contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Mérida de fecha 13 de septiembre de 2022, por el que reclamaba una indemnización al Servicio Extremeño de Salud (28 millones de euros) en calidad de daños y perjuicios, tras romper el contrato de las obras del hospital, apelando al retraso en los trabajos.

Así pues, indica esta última sentencia del TSJEx, en aplicación del artículo 67.1 segundo párrafo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, "la parte actora disponía del plazo de un año desde la declaración de firmeza de la sentencia para presentar la reclamación de responsabilidad patrimonial".

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Mérida que estimó el recurso de la UTE, acordando la anulación de la resolución del SES que acordaba zanjar el contrato de obra de construcción del nuevo hospital, dejándola por tanto sin efecto, es del 5 de diciembre de 2016 y fue confirmada por el TSJ de Extremadura el 28 de julio de 2017.

Sin embargo, al haber presentado las empresas la solicitud de reclamación patrimonial el 25 de julio de 2019, la acción, señala la resolución, “está claramente prescrita”.

Por todo ello, incide el TSJEx, procede "desestimar íntegramente el recurso de apelación", sin necesidad de entrar a examinar el resto de cuestiones planteadas sobre la responsabilidad de la Administración Autonómica, al estar prescrita la acción ejercitada por la parte demandante por el transcurso del plazo de un año.

En ese sentido, las empresas recurrentes alegaron que no pudieron reclamar los daños hasta que no de determinaron los efectos de esos daños. No obstante, contra esta última sentencia todavía cabe recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

La UTE formada por Joca, Ferrovial y Placonsa resultó adjudicataria de la obra del nuevo hospital en 2007. La Junta de Extremadura anuló el contrato el 12 de septiembre de 2013 apelando a los retrasos en las obras.