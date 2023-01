Joaquín Valhondo hizo público este viernes su dimisión de la coordinación de Cs en Cáceres. Difundió la carta, con fecha de 20 de enero, en la que pone fin no solo a la dirección del partido a nivel local, sino también a su continuidad en Ciudadanos, dado que anuncia su baja como afiliado. Valhondo argumenta su decisión por "los acontecimientos acaecidos en los últimos tiempos en el partido a nivel nacional, regional y local".

En la carta recuerda que los últimos meses han sido tiempos convulsos "en los cuales hemos trabajado toda la junta directiva de Cs con todo el empeño que ha sido posible sin prácticamente apoyo de nadie, ni dentro ni fuera". Su dimisión y baja como afiliado es personal "y no involucra al resto de la junta directiva de Ciudadanos en Cáceres".

"Me habré equivocado a veces y otras habré acertado, pero siempre he puesto todo mi empeño para hacer una ciudad mejor y atender en lo que pudiera a nuestros vecinos", explica Valhondo en su comunicación. "Mi camino aquí ha terminado, me voy con tristeza de no haber podido hacer más por nuestra ciudad, pero con la satisfacción del trabajo bien hecho".

Ciudadanos tiene actualmente tres concejales en el ayuntamiento. Su portavoz, Raquel Preciados, permanecerá en el partido hasta final de legislatura, luego se dará de baja. Antonio Bohigas está como independiente dentro del grupo. Y Francisco Javier González, que entró en sustitución de Antonio Ibarra, se había dado de baja del partido cuando le tocaba tomar posesión de su acta. Posteriormente se dio de alta y accedió a su puesto como concejal.

Ciudadanos no ha decidido aún quién será su candidato a la alcaldía de Cáceres. El partido se lo ofreció a Preciados, que rechazó la oferta.