Ha sido el primero de los partidos políticos en contienda en Cáceres en desvelar su lista completa para las próximas elecciones de mayo. Lo ha hecho en una asamblea abierta a la ciudadanía (en su ‘refugio’ habitual, el Corral de las Cigüeñas) con motivo del noveno aniversario de la creación de Podemos. La actual edil y portavoz de Unidas Podemos (UP) en el Ayuntamiento de Cáceres, Consuelo López Balset, repite como candidata a la alcaldía. Y ya es la tercera vez. Su número 2 es una cara conocida: el diputado regional Álvaro Jaén.

López ya se presentó a la elecciones en 2015 bajo la marca Cáceres Tú, junto al también edil de UP en esta legislatura Ildefonso Calvo, que no repite en la lista confeccionada para los comicios de mayo de 2023. El propio edil ya lo hizo público en una sesión plenaria. Calvo lleva dos legislaturas como concejal en el consistorio cacereño junto a López. Tampoco repite el actual número 3 de UP en el Ayuntamiento de Cáceres: Raúl Martín.

La asamblea abierta en el Corral de las Cigüeñas ha servido para «hacer balance de lo logrado en estos años y exponer y consensuar nuestro plan de actuación para los próximo meses», ha declarado López, elegida en primarias y designada por unanimidad como cabeza de lista.

Rechazo frontal a la mina

Pero lo más importante es que ha servido para poner encima de la mesa las líneas rojas de cara a los posibles pactos y coaliciones que pueda requerir el PSOE tras los comicios (actualmente, gobierna con el apoyo de UP y del edil no adscrito Teófilo Amores, que les han dado el visto bueno a todos los presupuestos presentados).

«No nos vamos a bajar del No a la Mina. Y eso lo debe saber la población y también las formaciones políticas que aspiran a representarlos»

En esta ocasión, UP ha puesto las cartas sobre la mesa con respecto al espinoso tema de la mina de litio en Valdeflórez (ahora subterránea). Desde la formación han recalcado su «rechazo frontal a la mina». Y la portavoz morada argumenta que «no nos vamos a bajar del No a la Mina. Y eso lo debe saber la población y también las formaciones políticas que aspiran a representarlos», ha señalado la candidata de cara a hipotéticas coaliciones. Si bien, UP Cáceres ha mantenido abierto el acuerdo PSOE-Podemos para el presupuesto de 2023, pese a la mina y su actitud crítica con el alcalde, Luis Salaya, por sus más recientes declaraciones con respecto al nuevo proyecto en galería.

El acuerdo de estabilidad entre PSOE y UP recoge en su punto 25 que no se facilitará la mina de litio

El acuerdo de estabilidad entre los dos grupos municipales recoge en su punto 25 que no se facilitará la mina de litio. No obstante, Salaya ya aclaró el pasado mes de noviembre, durante el pleno en el que se aprobó solicitar a la Junta de Extremadura «la modificación urgente o derogación» del Decreto del litio con los votos a favor de UP y los ediles no adscritos y la abstención de PSOE, PP y Ciudadanos, sus polémicas declaraciones de marzo de 2021, cuando dijo que presentaría su dimisión como regidor si la Junta de Extremadura llegara a aprobar la mina de litio en Valdeflórez. «Dije que dimitiría con respecto al proyecto a cielo abierto», al tiempo que reconoció que «la presión puede ser muy dura; ya lo hemos vivido antes».

Propuestas similares

Con respecto a las propuestas que Podemos incluirá en programa electoral de cara a los comicios de mayo, mantienen un plan muy similar al actual: la Oficina Municipal de Vivienda Joven y Accesible (que llevan solicitando desde el inicio de la legislatura), las políticas sociales, de movilidad y familia y la «utilidad de Podemos en las instituciones» que, precisamente, «han sido parte de los temas debatidos entre los candidatos y asistentes» a la asamblea del sábado. López asegura que, «con tan solo 3 concejales, UP ha conseguido importantes avances para Cáceres con los que nuestro grupo defiende un modelo de ciudad sostenible desde el punto de vista ambiental, económico y social».

Así, entre estos logros, señala la gratuidad del bus para menores de 16 años, la creación de la marca de calidad Cáceres Ciudad de Festivales, el aumento del presupuesto social y el impulso a la atención preferente para personas de edad avanzada y con discapacidad. Precisamente, el pasado 13 de enero UP salía a la palestra para afear la «deslealtad de Salaya», por «apropiarse de propuestas» (las anteriormente mencionadas) que la formación morada ha puesto encima de la mesa para garantizar la aprobación de los presupuestos a lo largo de la legislatura y que el Gobierno local «anuncia como propios».

Por su parte, Álvaro Jaén, número 2, ha resaltado «el gran cambio que se ha producido en estos nueve años desde la creación de Podemos». Y ha subrayado que «ninguna formación, ninguna militancia, aguanta los ataques diarios que sufre la formación». Junto a Consuelo López y Álvaro Jaén han estado los candidatos Cruz Merino, Luis García, Antonio Martín, Juan Romero, José Antonio González y Pablo Galán.