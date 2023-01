El Cefot de Cáceres inicia el año en plena forma. Madrugador ha sido el anuncio del Ministerio de Defensa, que este miércoles, antes de que concluya enero, ha hecho públicas a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) las plazas que asigna para el Ejército. Esta convocatoria corresponde al primer ciclo de 2023 y comprende 3.410 plazas de tropa y marinería. En total, para el Ejército de Tierra, Defensa ha ofertado 2.230 plazas, de las que 1.173 corresponden al acuartelamiento cacereño.

En concreto, el mayor número de plazas de todos los destinos a los que pueden optar los futuros soldados que se formen en Cáceres se encuentra el tercio Don Juan Austria 3 de la Legión en Viator (Almería) con 109 plazas y el regimiento de infantería Galicia número 64 de cazadores de montaña en Jaca (Huesca) con 105. El resto de destinos, una treintena, tienen una oferta de entre diez y ochenta plazas.

El plazo para presentar solicitudes está abierto hasta el 3 de febrero. Los aspirantes seleccionados se incorporarán al centro de formación el 8 de mayo. Tras el periodo de adaptación, arrancarán la fase de formación militar general el 22 de mayo. Si se mantienen los plazos como hasta ahora, la jura de bandera tendrá lugar en julio, más tarde, recibirán una formación específica y por último se incorporarán a sus unidades de destino.

En este momento, el centro de formación de tropa alberga a los alumnos del último ciclo de 2022 que ingresaron en noviembre del pasado año y que jurarán bandera la próxima semana en la base. El último reemplazo ha superado el millar de alumnos. De esta manera, el acuartelamiento ha encadenado años en los que instruye al menos a 3.000 soldados anuales. Esto significa que la base se encuentra a pleno rendimiento puesto que en ningún momento del año se encuentra vacía. La presencia de los futuros soldados tiene su efecto positivo para la economía local puesto que durante los fines de semana puede salir de las instalaciones y muchos de ellos aprovechan para consumir y comprar en los negocios locales.

¿Cuánto cobra un militar?: Un salario de mil euros Al margen de los lazos familiares con el Ejército y los valores que aporta la vida militar, una de las motivaciones para ser militar es la búsqueda de la estabilidad económica. Según recoge el portal de reclutamiento del Ministerio de Defensa, el salario base de un soldado es de 1.016 euros al mes. También cobra cuando está en formación:359,55 euros al mes. El sueldo dependerá del rango, el máximo son los 59.387 euros al año que cobra un general.

Los alumnos llegan de todos los puntos del país. El perfil medio es un hombre de 22 años. Aunque cada vez hay más mujeres, todavía no representan ni el 10%. Otra de las características, es que el 80% de los alumnos tienen ya formación superior.

La jura de bandera será en la base

El Cefot de Cáceres está de celebración esta semana de enero con la jura de bandera prevista para el próximo viernes y que finalmente no saldrá del acuartelamiento. Hace meses, con la llegada del último ciclo a la base de SantaAna, la dirección del centro aseguró que había iniciado los trámites para que el acto castrense saliera de las instalaciones y tuviera lugar en la plaza Mayor.

Finalmente, fuentes del Gobierno central aseguran que la ceremonia se mantendrá en su ubicación habitual. No obstante, que la cita prevista el 27 de enero se celebre en su lugar habitual no significa que no sea abierta al público general. Durante los años de la pandemia, las juras de bandera han estado vetadas al público. De hecho, durante los meses más complicados ni siquiera pudieron asistir las propias familias. Más tarde, se asignó un cupo de dos familiares por soldado y desde hace meses, con la retirada de las restricciones, las juras no tienen límite de aforo.

La última ceremonia que se celebró en las instalaciones fue en julio. Prometieron lealtad a la bandera casi 800 soldados y entre el público se contabilizó hasta 4.000 personas. En la que se celebra esta próxima semana está previsto que participen en el acto un millar de militares correspondientes al segundo reemplazo de 2022. Una vez que superen este acto, pasarán a la fase de formación específica y más tarde, se incorporarán a sus unidades de destino en el Ejército.

La última vez que la capital celebró una jura de bandera en la plaza Mayor fue en 2011, con el Partido Popular (PP) en la alcaldía. Formó parte de los actos que se celebraron en Cáceres para conmemorar el 25 aniversario del nombramiento de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En aquella ceremonia participaron 450 militares y asistieron alrededor de 5.000 personas como público. En 2018 acogió un acto militar también multitudinario --más de 2.000 personas-- en el que se homenajeó a los veteranos del Ejército con un gran desfile fuera del cuartel.