Un acusado se enfrenta a 14 años de prisión por violar a su novia mientras la amenazaba poniéndole una navaja en el cuello. Será la Audiencia Provincial de Cáceres la que acogerá el próximo martes el juicio, que contempla penas ajustadas a la nueva legislación. Según recoge el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario, la fiscalía pide que a esta condena se le añada otra de un año de prisión por un delito de lesiones.

Del mismo modo, pide que no se le permita acercarse a la víctima a una distancia de 500 metros durante veinte años. También reclama una pena de libertad vigilada durante 10 años y la inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividades que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad durante los próximos 20 años. Por último, el ministerio público exige que no se le revise el tercer grado hasta que no cumpla la mita de la pena impuesta.

En relación a los hechos probados que recoge la fiscalía provincial, tuvieron lugar en septiembre de 2021 en Navalmoral de la Mata. Acusado y víctima eran pareja sentimental desde 2018 aunque no convivían juntos. El día de los presuntos hechos, la víctima llegó a casa de un amigo del acusado y cuando constató que estaban fumando hachís intentó irse. Fue entonces cuando el acusado «la cogió del brazo para evitar que se fuera, la agarró del cuello y la golpeó contra la pared». Más tarde, «la volvió a agarrar fuerte del brazo para colocárselo en la espalda, le puso una navaja en el cuello» y la agredió sexualmente.