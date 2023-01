Si Dios no lo remedia, y no creo que exista ningún dios dispuesto a entrometerse en este mundillo del que tantos salen trasquilados, muy pronto aparecerán anuncios en los medios de comunicación pidiendo candidatos a concejales porque existen muchas probabilidades, como ha escrito José Luis Bermejo en este periódico, de que se presenten cerca de 10 listas de partidos políticos (o algo parecido) a la alcaldía de Cáceres en mayo. Ahora, echen cuentas, 10 listas a 25 personas son 250 personas. ¿Habrá esa ingente cantidad de gente en la ciudad con vocación de concejal?

Algunos de los partidos ni siquiera tendrán ese número de simpatizantes y mucho menos de militantes; tendrán que alimentarse de la familia hasta de la más lejana y de amigos de la infancia. Claro que la cuestión se complica aún más si echamos la cuenta de los votos que se necesitan para conseguir un concejal que, según la ley electoral, han de llegar al 5%. En las elecciones de 2019 votaron algo más de 49.900 personas y por lo tanto el 5% estaba cerca de 3. 000 votos. De hecho, Vox sacó un concejal con algo más de 3.300 votos y el 6,8%.

Puesto que Ciudadanos es una incógnita y no se puede saber qué harán sus 9.600 votantes, es arriesgado sacar conclusiones acerca del ganador, pero no cabe ninguna duda de que varios de los nuevos partidos localistas y regionalistas que han anunciado su concurrencia no llegarán al 5% pues pescan en el mismo río: por lo tanto, habrá una considerable cantidad de votos que irán a la basura, posiblemente más de un 10%.

Lo que beneficiará a los dos grandes partidos porque pueden ser más de cinco concejales. Y si la abstención (que en el 2019 fue del 35,15%, casi 28.000 votos con nulos y blancos) no dice otra cosa es posible que alguno de los dos obtenga la mayoría absoluta o esté muy cerca de ella, pues tienen ahora nueve y siete concejales.