La barrera de los 2.500 votos

En cuatro meses se vuelve a las urnas. Unas elecciones en las que el ganador será el PSOE o el PP. En la anterior cita, en mayo de 2019, el primero sacó ochos puntos al segundo. En esta ocasión el PSOE parte con el desgaste de cuatro años de gobierno. Ningún ejecutivo municipal, con la excepción de lo ocurrido en 1991, ha mejorado los resultados de las elecciones anteriores. Entonces PP y PSOE aprovecharon la pérdida de votos del CDS. El próximo mayo se puede repetir con Ciudadanos, que en 2019 obtuvo el respaldo de uno de cada cinco cacereños y que a día de hoy aún no ha decidido quién será su candidato. Son bastantes votos a repartir. La diferencia es que hace treinta y dos años el PP no tenía un rival por la derecha que también optase a recoger una parte de esas papeletas. Ahora está Vox.

Y es que el sistema electoral castiga la división del voto del mismo arco político entre dos o más formaciones. El reparto de actas favorece a las candidaturas más votadas, que consiguen los últimos concejales con menos votos que las opciones políticas que ocupan el resto de puestos. Y luego está el límite para entrar en la corporación:en las elecciones municipales hay que sobrepasar el 5% de los votos para poder entrar en el ayuntamiento. Si se repite una cantidad aproximada de los votos totales de hace cuatro años, será necesario superar las 2.500 papeletas, una tarea nada fácil y más este año cuando se anuncian hasta diez posibles listas electorales. Puede haber diez opciones, pero el resultado más probable es que al final no entren más de cuatro partidos en la corporación, al menos es lo que ocurrió en las otras dos citas con tantas listas:cuatro de nueve candidaturas en los comicios de 1987 y tres de nueve en los de 1999.

Esa variedad de ofertas obedece a la irrupción de formaciones de ámbito regionalista o local que huyen de las siglas tradicionales. Hay tal variedad que restarán votos tanto a los partidos de izquierda como a los de derecha. Pero es difícil que alguno supere el listón de las 2.500 papeletas para poder entrar en la corporación municipal. Esa división de ofertas les perjudica y puede dar como resultado que los dos grandes partidos, PSOE y PP, que son los que tienen opciones de ganar, puedan alcanzar una hipotética mayoría absoluta, que les libraría de la tómbola de los pactos postelectorales, con menos votos, incluso con un 40%.

Las negociaciones y contactos entre los partidos locales y regionales no han prosperado. Salvo una de las candidaturas, una coalición integrada por tres formaciones políticas, el resto se presenta de manera individual. No han prosperado, entre otras cuestiones, por razones de ámbito, unas se enmarcan dentro de un objetivo local y provincial y otras en uno regional, o de ideología. Esta semana no se descartaba aún el poder reanudar negociaciones para unirse y reducir candidaturas.

Los partidos a la izquierda del PSOE lo entendieron tras lo ocurrido en las elecciones locales de 2015, en las que hubo tres candidaturas: Podemos, IU y Coalición por Cáceres. Juntos podían haber sacado entre 4 y 5 concejales y se quedaron con 2. En 2019 ya fueron en una sola lista.

No es que el sistema electoral y el reparto de los votos conforme a la ley d’hondt favorezca el bipartidismo, pero sí hace más fácil que el pez grande se coma al chico y que se cumpla ese refrán de que la unión hace la fuerza.