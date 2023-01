Se aproximan las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023. Esta vez se esperan especialmente disputadas porque, además de las formaciones que se presentaron en 2018 para tratar de ponerse al frente de los destinos de la capital cacereña, hay unos cinco partidos de corte regionalista que están dispuestos también a optar a los comicios. Por ello, por las posibilidades que se abren en un escenario político complejo, este diario pulsa las demandas que realizan los distintos colectivos cacereños a todas las formaciones. En ellas expresan lo que esperan del nuevo Gobierno local que salga de las urnas. A nadie se le escapa que Cáceres necesita tomar las riendas de su propio futuro y estos son años cruciales.

Dada su relevancia y su amplia representatividad en la ciudad, la Agrupación de Asociaciones de Vecinos de Cáceres es la primera en formular sus propuestas. Ha creado el mayor frente desde que prácticamente comenzó su andadura. Suma cuarenta barriadas y sus solicitudes son tantas y tan diversas, que deben abordarse por partes. Hoy comenzaremos con el medioambiente, una de sus prioridades, porque Cáceres basa buena parte de su provenir y sus potencialidades en su entorno y su patrimonio verde. El turismo, gran motor de la ciudad, tiene una estrecha relación con ello.

Dos son, a juicio de la Agrupación Vecinal, las principales demandas en este ámbito: la recuperación del Marco y seguir potenciando el resto de enclaves naturales hasta el punto de optar a la declaración de Capital Verde Europea. «Nuestra inquietud es que la ciudad tire hacia adelante independientemente de quién esté gobernando y en colaboración con quien esté gobernando. La defensa de los intereses de Cáceres se encuentra por encima de cualquier otra cuestión», afirma el presidente, José Antonio Ayuso.

El Marco está entre las grandes preocupaciones del colectivo, junto con la segunda fase del hospital y un abastecimiento de agua seguro. Pero la Ribera suscita si cabe una mayor sensibilidad entre la ciudadanía porque el río de Cáceres presenta un aspecto inmundo, mientras otras capitales disfrutan de bellos paseos fluviales.

«Fue el tema más importante que abordamos recientemente en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente», revela Santiago Márquez, delegado de temas medioambientales de la Agrupación Vecinal. «Por ello pedimos al siguiente Gobierno local que haga más hincapié en recuperar la Ribera por varios motivos». El primero, explica, «porque el agua es necesaria para todos, es fuente de vida, un bien escaso en esta ciudad como se viene demostrando». El segundo, prosigue, «por un tema sanitario, puesto que en el Marco se produce un serio problema cuando llega un poco más de lluvia y se mezclan las aguas sucias. La gente tiene el foco puesto en las toallitas, que visualmente ofrecen una imagen tremenda, pero aun más importantes son los gérmenes de todas las especies y géneros que provocan estas aguas fecales», argumenta Santiago Márquez.

Químicos y roturas

Además, continúa, el cauce también arrastra «numerosos productos químicos de uso diario que utilizamos en las casas, que pueden afectar al entorno de la Ribera». De hecho, días atrás se tuvo que acometer una actuación de emergencia en el colector que transita paralelo al Marco para evitar los vertidos ocasionados por una rotura de 3 metros durante las lluvias de diciembre. Tampoco existe un control de residuos industriales en zonas próximas, siempre asentadas sobre el Calerizo, como la Charca Musia, «con pozos ciegos donde se filtra ni sabemos qué. El tema sanitario es crucial. Solicitamos que se realicen análisis de agua de forma periódica en toda la Ribera», plantea Santiago Márquez.

Hay otros problemas añadidos. La Charca del Marco está colonizada por especies vegetales que han asfixiado sus aguas. «Esto ocurre desde que se levantó el Palacio de Congresos. Se rompió el vaso del acuífero, nadie lo subsanó, no hubo responsabilidades. La solución fue una bomba para sacar el agua de esa zona y verterla desde entonces al colector de la Hispanidad, de modo que ya no sale por la Fuente del Rey. Si lo hiciera, se recuperaría el nivel de la Charca del Marco y esa vegetación no podría vivir ahí», aclara Márquez.

Existen algunas mejoras ya previstas en distintos procesos administrativos, como el acondicionamiento de la senda peatonal junto al cauce, en el tramo que discurre entre las calles Periódico Extremadura y Madre de la Ribera (46.297 euros), sobre una zona de actuación de 26.500 m2. También la limpieza de la Charca del Marco (7.865 euros). Además, está asegurado 1 millón de euros del Gobierno (fondos Next Generation) para un corredor verde por el cauce. Y se encuentra en proceso de contratación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, el proyecto de ampliación de la estación depuradora de aguas del Marco, que además soterrará el colector y creará un nuevo paseo fluvial por Ronda Vadillo. De momento supone 5 millones para actuar en 900 metros de la Ribera.

Pese a estos avances, desde la Agrupación Vecinal consideran decisivo que la nueva corporación local afronte la complicada «pero necesaria» tarea de planificar la reforma de todo el cauce de forma integral, sus 17 kilómetros. Plantean redactar en principio una especie de plan director que ordene las actuaciones a realizar, que se irían acometiendo a medida que se dispusiera de fondos. Porque la Agrupación entiende que es una tarea de una gran magnitud tanto en obras como en inversión. «Ahora bien, nos gustaría que la recuperación ecológica y social de todo ese espacio se hiciera con máxima transparencia, recabando alegaciones donde los ciudadanos pudieran opinar», solicita el colectivo, que teme el diseño de paseos hormigonados que acaben con el aspecto natural del Marco, como ya se proyectó anteriormente.

El movimiento vecinal recuerda, además, la divulgación que está haciendo el ayuntamiento del nuevo biomercado que se instala en el Foro de los Balbos, con productos de proximidad de las huertas cacereñas. «Es muy loable que se apoye, por eso la regeneración del Marco es urgente, darle a esas aguas la calidad que necesitan».

El movimiento vecinal destaca la importancia del Calerizo, de donde brota el Marco, con un caudal en pleno verano de entre 20 y 30 litros por segundo, cuando muchos otros cauces se secan. «Es un valor de primer orden, máxime en una ciudad con un abastecimiento de agua comprometido. Ya ha habido que tirar del Calerizo en alguna ocasión», recuerda Santiago Márquez, de ahí su insistencia en que se proteja el ecosistema (y la cuenca de donde recoge el agua), tanto de procesos industriales agresivos como de la expansión urbanística. «Sobre el Calerizo se han levantado barrios enteros en las últimas décadas», advierte.

En el 'top' más verde

Todo ello entra dentro de unos objetivos del movimiento vecinal «comprometidos con la ecología, con el desarrollo sostenible, con el ahorro de agua y con el incremento de la masa forestal en la ciudad», enumera Ayuso. Y aquí llega la segunda gran demanda de la Agrupación Vecinal: optar al título de Capital Verde Europea, un galardón que la Comisión Europea concede a municipios muy volcados con la protección ambiental, y que además tienen un historial acreditado de cumplimiento de este tipo de normas. De momento lo ha conseguido Vitoria en 2012 y Valencia detentará el honor en 2024.

Es indiscutible que Cáceres figura entre las ciudades más verdes de España. Tiene 2 millones de m² de jardines, 28.522 árboles de 150 especies y unas 35.000 plantas de temporada. El Observatorio de la Sostenibilidad la situó justo antes de la pandemia como la quinta ciudad española mejor posicionada. La OMS considera desde hace décadas que la proporción de zonas verdes por habitante para que una urbe pueda considerarse saludable debe estar entre 15 y 20 m². Cáceres cumple sobradamente al situarse entre 19 y 20 m². Además, la calidad del aire es tan elevada que la OMS ha llegado a ubicarla como segunda capital de provincia con mejores valores.

«El ayuntamiento debería plantearse aspirar a Capital Verde Europea, porque ello significaría una serie de adecuaciones en la calidad de las zonas de paseo, en las masas forestales y jardines, y especialmente en la Ribera. Volvemos a ella, porque actualmente ni siquiera tiene el cauce despejado, no puedes dar un paseo sin que te topes con construcciones que te impiden el paso, cuando deben existir unas márgenes de dominio público», lamenta Márquez.

Existen además otras zonas verdes que requieren mayor atención, «como el Cerro de los Pinos o el Paseo Alto», afirma Raimundo Medina, vicepresidente de la Agrupación Vecinal de Cáceres, que además insta a cuidar «el ajardinamiento de los barrios y dotar de arboleda y/o setos a las avenidas que aún carecen de ellos».