El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, ha agitado este martes la polémica de la mina de litio en Cáceres al trasladar el proyecto minero al Congreso de los Diputados e instar a explotar el yacimiento en el valle de Valdeflórez, parapetado en la bandera de la soberanía energética.

Lo ha hecho durante el debate parlamentario antes de dar luz verde al tercer real decreto-ley para hacer frente a la crisis energética y la elevada inflación agravada por la invasión rusa de Ucrania. En su intervención, Abascal ha manifestado que "no es posible debatir seriamente de soberanía energética con aquellos que han condenado a los españoles a la dependencia energética". Y le ha espetado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no puede venir usted esta Cámara a hablar de un futuro diferente para España mientras no deroguen las leyes aprobadas en este Parlamento que impiden explorar nuestros propios recursos energéticos".

Segunda mina de litio "más grande del mundo"

En este contexto, Abascal ha reprochado a Sánchez que "venga aquí a lamentarse de que tres países concentran el 90 % de la producción de litio", en referencia a Australia, Chile y China, cuando "España tiene la segunda mina de litio más grande del mundo que no podemos explotar por sus caprichos, por su ideología extremista y por su fanatismo climático".

"Y se queja de nuestra dependencia… Diga la verdad a los españoles; deje decidir a los españoles. Permítales votar si quieren poder explotar sus propios recursos y no ser dependientes de otras naciones; no basta con palabrería en esta tribuna".

Yacimiento

Sin citar a Cáceres, Abascal se ha referido al segundo mayor yacimiento de litio de Europa que, según datos de la propia promotora, podría producir 15.000 toneladas de hidróxido de litio al año que permitirían abastecer a unos 10 millones de coches eléctricos. Si bien, el proyecto que ahora lidera Extremadura New Energies (ENE), pendiente de registrarse en la Junta de Extremadura para analizar su conveniencia medioambiental, ha cambiado a de mina a cielo abierto a mina subterránea, en un proceso que sufre contestación social (liderada por la Plataforma Salvemos la Montaña) por una parte de la población y que también se dirime en los juzgados.