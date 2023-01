Cáceres cambiará la red del R-66 por las averías continuas

Jesús Martín se levantó el domingo y cuando fue a abrir el grifo en su casa de la calle Escorpio no había agua. No volvió hasta poco antes de la hora de comer. Casi 8 horas sin suministro. La tarde del lunes, otra vez, sin agua alrededor de las seis y así hasta la una de la tarde del martes, unas 18 horas sin abastecimiento. Nada del todo nuevo en las calles del R-66-A, donde «las tuberías no aguantan» y las averías «se repiten cada pocos días», aseguró Martín, que la mañana del martes registró en el ayuntamiento un escrito para que se renovase la red de suministro del barrio.

Su queja se sumó a las de otros vecinos. Todas llegaron la mañana del martes al concejal delegado de Servicios Públicos, Andrés Licerán. Dentro de su concejalía está la contrata del agua, un servicio en concesión a Canal de Isabel II. La conclusión fue que este mismo martes desde el gobierno local se encargó a los servicios municipales «la redacción de un proyecto para la sustitución de la canalización de fibrocemento» que hay en el barrio, según precisó Licerán, que indicó que los datos que maneja el ayuntamiento son que desde 2018 se han recibido 35 avisos por rotura de la red general, la mayoría en las calles Aries (6), Libra (5), Tauro (4), Acuario (4) y Orión (5). La inversión se realizará con fondos propios del consistorio al no estar incluido entre las inversiones a las que está obligada Canal de Isabel II en el contrato de concesión. Cuando el ayuntamiento adjudicó el servicio a Canal de Isabel II por un periodo de veinticuatro años se incluyeron sujetas al cumplimiento del contrato dos tipos de obras: las exigidas por el ayuntamiento en el pliego técnico, inversiones que se pagan con cargo a la tasa que cada bimestre abona el usuario, y las que ofreció la empresa como mejoras, actuaciones que la compañía de la comunidad de Madrid hace a su costa. La renovación de la red del R-66-A, cuya urbanización se ejecutó hace tres décadas, no se incluyó. Ahora hay varias vías para la financiación de la obra. Una es su inclusión en el presupuesto de este año y otra es una modificación presupuestaria para financiarlo con remanente de tesorería. También cabe incluirlo en el contrato con Canal, pero esto obligará a modificarlo. En cualquier caso no se hará a corto plazo. A la redacción del proyecto seguirá dotar a la obra de financiación y la licitación para ejecutarla. El escrito presentado por Martín a título particular no es el primero por este asunto. Francisco Moreno, que es el presidente de la asociación vecinal del barrio, indicó este martes que el pasado noviembre se registró un escrito en el consistorio en el que se advertía de las «roturas constantes» en la red. Moreno detalló que su intención era volver a registrar el documento la tarde de este martes. En el mismo se solicita la sustitución de unas tuberías «que son de fibrocemento» y en las que se producen «reventones constantes con las consiguientes horas sin agua potable». Jesús Martín lo sabe muy bien.