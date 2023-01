La empresa de la mina puede seguir con los sondeos fuera del yacimiento

El juzgado de lo Contencioso Administrativo desestima, en una sentencia del pasado día 16, el recurso presentado por un particular contra la concesión en diciembre de 2020 a la empresa de la mina del permiso de investigación Ampliación de Valdeflores, una autorización que recibió de la Junta de Extremadura hace dos años. Es un permiso de investigación que, como ya se recoge en la sentencia, es limitado. Es decir, la empresa puede hacer catas y sondeos con maquinaria, pero no en la zona donde está el yacimiento, en el valle Valdeflores, ni en los espacios colindantes, ya que lo imposibilita el Plan General Municipal (PGM) de urbanismo, la normativa urbanística de la ciudad. Con esta resolución judicial, contra la que cabe recurso, la empresa mantiene el mismo derecho adquirido hace dos años, pero no cambia el escenario principal: no hay ninguna autorización sobre el espacio donde está la mina de Valdeflores, por lo que no puede pedir la explotación del yacimiento derivada de un permiso de investigación porque esta autorización está denegada.

Hay que distinguir entre dos permisos de investigación, sobre ambos se ha pronunciado el mismo juzgado en menos de un mes. Uno es el permiso de investigación Valdeflores, que ocupa un espacio menor, pero que incide directamente en el espacio donde está la mina de Valdeflores. Y otro es el permiso de investigación Ampliación de Valdeflores, que afecta a una superficie que es mucho mayor, de 1.329 hectáreas, a gran parte de la Sierra de la Mosca. La Junta denegó el primer permiso y autorizó el segundo con condiciones. En ambos casos, la Junta, competente en minas, tomó la decisión siguiendo el criterio marcado por el ayuntamiento, que es el competente en la ordenación del territorio, en urbanismo. El juzgado ha dado en sus dos sentencias validez a los argumentos de la resolución de la Junta y por tanto del ayuntamiento. Ha ratificado la denegación de la concesión del permiso de investigación Valdeflores y ha avalado la concesión de la autorización Ampliación de Valdeflores. En los dos casos la explicación hay que buscarla en el PGM. El yacimiento (permiso de investigación Valdeflores) está en suelos que en el plan de urbanismo son terrenos no urbanizables protegidos con la categoría de Masa Forestal y Montaña 2, donde, por los valores ambientales, no están autorizadas las actividad extractivas y por tanto no se pueden hacer sondeos ni catas con maquinaria. En los espacios que rodean la mina y en otros más alejados tanto al este, oeste y sur (permiso de investigación Ampliación de Valdeflores) hay varios tipos de suelos. En toda la zona que rodea la mina y el valle de Valdeflores el terreno es el mismo que en la mina: no urbanizable protegido con la categoría de Masa Forestal y Montaña 2, por lo que no se pueden hacer ni sondeos ni calicatas al considerarse actividades extractivas que están prohibidas en el Plan General Municipal. En los espacios que están más alejados ya hay otros tipos de suelos:terrenos no urbanizables protegidos con las categorías de Llanos, Dehesa y Montaña 1, donde sí se permiten las actividad extractivas. Por eso el permiso de investigación Amplicación de Valdeflores que la Junta concedió es limitado: la empresa solo puede hacer sondeos y catas en los espacios situados más lejos de la mina de Valdeflores. Hay una diferencia significativa. En el caso del permiso de investigación Valdeflores, la Junta, en base a los informes del ayuntamiento, no permite ningún tipo de investigación, se denegó la solicitud de autorización. Además esto se avala por la sentencia que el juzgado de lo Contencioso Administrativo dictó en diciembre, en la que se consideró que las catas y los sondeos son las pruebas características de un proyecto de investigación. Pero en el caso del permiso Ampliación de Valdeflores, en los suelos protegidos que son Masa Forestal y Montaña 2 no se permiten ni sondeos mecánicos ni catas, pero la autorización de la Junta sí permite realizar otro tipo de investigaciones con técnicas distintas a los sondeos, como son demuestre geológicos, muestreo geoquímicos o estudios geofísicos y otros que no conlleven actividad extractiva. El recurrente daba cuatro argumentos para oponerse al permiso de investigación Ampliación Valdeflores. El primero era que no se habían tenido en cuanta las limitación del plan de urbanismo. El juez, en su sentencia del pasado día 16, lo desestima porque la resolución de la Junta se dictó conforme a las observaciones hechas por el ayuntamiento, competente en materia urbanística. El segundo razonamiento es que se había dado el permiso omitiendo el procedimiento abreviado de evaluación ambiental. El juez tampoco lo acepta porque en la autorización se precisa para qué labores concretas, en caso de acometerse, se requerirá la evaluación abreviada. El tercer motivo del recurrente fue que la solicitud del permiso de investigación se presentó por la empresa sin el estudio económico de financiación ni las garantías sobre su viabilidad. El juzgado lo rechaza porque la empresa minera, en este caso era Tecnología Extremeña del Litio, ya había demostrado su solvencia en el proceso administrativo que se siguió para la transmisión de la solicitud del permiso de investigación Valdeflores, que inicialmente había solicitado solo Sacyr. Y el cuarto razonamiento del recurrente es la incidencia en aguas subterráneas. Sobre esto, el juzgado afirma que no se aportan pruebas por las que «pueda inferirse esa posible afección por la realización de las tareas de investigación autorizadas». Extremadura New Energies, la empresa que ahora está promoviendo el proyecto, destacó este lunes que la sentencia avala la solvencia de la compañía y que no hay pruebas de que se afecte a las aguas subterráneas. También destacó que la resolución judicial ratifica que el permiso de investigación Ampliación de Valdeflores se concedió de acuerdo con el Plan General Municipal de urbanismo. Desde la empresa se recordó este lunes que tras la resolución judicial podrán solicitar sobre terrenos del permiso Ampliación de Valdeflores el establecimiento de las instalaciones industriales y auxiliares necesarias para su proyecto. No obstante, este tipo de instalaciones requerirán de una modificación del plan de urbanismo porque en los suelos protegidos (Masa Forestal, Dehesa, Llanos y Montaña) están limitadas las edificaciones, además la modificación que el ayuntamiento promovió para permitir usos industriales en estos suelos fue tumbada por la justicia. El permiso Ampliación de Valdeflores coge suelo que es urbanizable, pero donde el uso principal es el residencial. Para conseguir de la Junta un permiso que pueda derivar en una autorización para la explotación del yacimiento de litio, la empresa reiteró este lunes que el camino que está siguiendo es el del permiso de exploración que tiene solicitado en la Junta, dado que intentar lograr la explotación con un permiso de investigación previo no es ahora viable tras la denegación del permiso de investigación Valdeflores y la ratificación de esta decisión con la sentencia que el juzgado de lo Contencioso Administrativo dictó en diciembre, resolución contra la que la empresa ha presentado recurso.