Los sanitarios anuncian una cacerolada en Cáceres el próximo lunes para pedir al SES más personal. Será la enésima protesta que lleva a cabo la plantilla, la primera este año, para que se escuche una de sus reivindicaciones más sonadas: la necesidad de aumentar la plantilla para poder ofrecer una asistencia digna a los pacientes. "Estamos siempre en mínimos y muchos días bajo mínimos", lamentan.

La protesta, en este caso, sale de los hospitales y tendrá lugar frente a la gerencia del área de Salud en la calle San Pedro de Alcántara a partir de las 12.00 horas. No es la primera vez que los trabajadores de los centros hospitalarios lamentan que el número de sanitarios actual no es proporcional al volumen de pacientes que reciben de forma diaria.

Las últimas quejas han sido protagonizadas por el área de Enfermería este pasado diciembre. Salieron a la calle para lamentar que no se cubrían las vacantes de las bajas y por tanto, no podían disfrutar de sus días libres en Navidad. También criticaban que el SES sí contara con fondos para sufragar las peonadas para aliviar las listas de espera a último de año y no para aumentar la plantilla.

Ante esta situación, el SES anunció que para la campaña de Navidad se contratarían a 200 profesionales en el área de Cáceres.