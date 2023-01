Alberto Núñez Feijóo ha puesto sobre la mesa esta semana la propuesta de su partido de que gobierna la lista más votada en las municipales del 28M. Históricamente en Cáceres, esto beneficia al PP, partido que en la ciudad sabe lo que es ganar en las urnas y perder la alcaldía en la negociación postelectoral. El periodo de negociaciones de tres semanas entre el cierre de las urnas y la investidura del alcalde no suele ser favorable para los populares en la ciudad, se le atraganta, porque pierde en las negociaciones lo que ha ganado en las urnas o, cuando ha quedado como la segunda fuerza más votada, no ha podido sumar los apoyos necesarios para quitarle la alcaldía al PSOE. La única vez que salió bien fue en 2015, gracias a un acuerdo con Cs y que costó por, entre otras razones, la negativa de la entonces candidata y después alcaldesa, Elena Nevado, a dejar el Senado. En el resto de ocasiones (1983, 1987, 1991, 2007 y 2019) no resultó. La más dolorosa en 1991, la mas cruel en 2007 y la más sorprendente hace cuatro años.

La propuesta de Feijóo no saldrá adelante. No se ha aceptado por el resto de partidos. Tras las elecciones de mayo gobernará la lista que logre la mayoría absoluta o las fuerzas políticas capaces de alcanzar un pacto. Si no tiene mayoría absoluta en Cáceres, al PP prácticamente solo le quedaría el camino de las negociaciones con Vox, una de las cosas que la propuesta de Feijóo trataba de evitar. La otra alternativa, menos probable pero no imposible, es negociar con el partido local o regionalista que lograse representación.

Pero la propuesta de Feijóo ha abierto otro debate: las competencias del alcalde y el gobierno municipal. La legislación de régimen local establece las funciones de la alcaldía, del pleno del ayuntamiento y de la junta local de gobierno, Los tres órganos de decisión en la entidad municipal. Los grupos de la oposición están presentes en el pleno, en el que recae la decisión sobre tres de las principales cuestiones:la aprobación del planeamiento, la aprobación y modificación de los presupuestos y la aprobación de la forma de gestión de los servicios públicos (directa o indirecta por parte de una empresa en concesión).

Si el gobierno está en minoría, aprobar el presupuesto solo es posible si se logra un pacto. Aunque si tras la votación en el pleno no hay acuerdo y se tumban las cuentas locales que presente el gobierno, cabe la posibilidad de que la junta local de gobierno pueda aprobar las cuentas, pero siempre que previamente exista un presupuesto prorrogado (ha tenido que pasar un año sin presupuesto propio para el ejercicio).

Una cosa es la política de pactos y otra es que como resultado de la misma se llegue a una situación de bloqueo que impida la aprobación de un presupuesto. La legislación debe facilitar que la entidad municipal pueda contar siempre con un presupuesto aprobado y actualizado, el ciudadano no puede ser prisionero de los bloqueos políticos. Y también debe facilitar que el pleno tenga más mecanismos para la fiscalización de las cuentas (las liquidaciones de los presupuestos pasan sin pena ni gloria por los plenos de Cáceres) con la penalización al gobierno si incumple las cuentas con un desvío flagrante de sus previsiones o si no las aprueba antes del 31 de diciembre (no son aceptables situaciones actuales con unos presupuestos que no se aprueban hasta abril o mayo del ejercicio en curso).