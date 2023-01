«Era oír moverse la cortina de la puerta y me daba un vuelco el corazón, porque sabía en qué estado venía y lo que iba a ocurrir. Aguanté durante 25 años, yo me decía que él iba a cambiar, pero no lo hizo. No olvido el día en que una vecina me preguntó por qué no le denunciaba. Le contesté que no quería que mis hijos tuvieran a su padre preso. Me dijo que entonces yo prefería que su madre estuviera bajo tierra en el cementerio. Me hizo pensar mucho». Así lo cuenta Carmen (nombre ficticio), una cacereña de mediana edad que ha conseguido dejar atrás más de dos décadas junto a su maltratador, su marido, el padre de sus hijos. «No veía ninguna salida a mi vida, pero ahora pido por favor a las mujeres maltratadas que denuncien, que no tengan miedo, que no se van a sentir nunca solas, que el Equipo Viogen les ayudará siempre, junto con los psicólogos y las trabajadoras sociales. Hacen una labor bárbara».

Carmen cuenta su historia a este diario para abrir los ojos a las víctimas que sufren violencia de género. Los datos revelan que los casos siguen aumentando en la provincia de Cáceres, de 497 a 580 entre 2017 y 2021, según el último lustro registrado por el Ministerio del Interior. Quizás haya más denuncias debido a una mayor concienciación, pero sea como sea, cada caso esconde un drama.

«Yo ni sabía que había tantos profesionales dispuestos a ayudarme. Vivía con mucho miedo. Mi marido llegaba día sí y día también bebido, cada vez que entraba por la puerta yo temblaba, se ponía muy agresivo, eran barbaridades, un día me empujó contra un coche delante de la gente, rompía todo lo que pillaba. Si me decía por la mañana que se iba donde su amigo, yo ya sabía lo que me esperaba cuando volviera por la tarde, una locura, de verdad».

Droga en casa

Además, Carmen llevaba el peso de la familia, con dos niños, porque él no tenía ocupación. «Trabajaba como una esclava para meter algo de dinero en casa, pero de nada me valía. A veces me obligaba a ir con él a comprar porros porque conducía yo. Estaba en un sin vivir por si alguna vez nos paraba la Guardia Civil. Luego empezó a pasar droga en casa, había un gentío de madrugada…». Y así, en el domicilio de Carmen, las cosas duraban poco tiempo: «Todo lo que pillaba lo vendía a cualquiera con tal de sacar dinero, no podía tener nada».

Él agredía a otras personas, recibía multas por temas de estupefacientes, «nos arruinábamos y no escarmentaba». Sabía que el alcohol le afectaba hasta un punto imposible, pero seguía bebiendo. «Algunas veces lo dejé y me fui con familiares, pero venía a pedirme que volviera con él, prometiéndome que no iba a beber más ni a fumar marihuana, que lo iba a dejar todo por mí. Eso nunca pasó».

Un día, Carmen se dio cuenta de que su vida comenzaba a correr serio peligro. «Íbamos en el coche a hacer unas compras y no paraba de pegarme voces. Le dije que me daba la vuelta, que en ese estado de nervios no podía conducir, y entonces me sacó la navaja y me la puso en las costillas. Hasta pensé por un momento en tirarme del coche en marcha, pero me frenó el pensar que podía matar a alguien que viniera de frente y que no tenía culpa. Ahí cogí muchísimo miedo».

Carmen pensaba en sus hijos. Aun así, no se había atrevido a dar todavía el paso a denunciar cuando la Guardia Civil se presentó un día en su casa. Algún vecino había dado aviso al oír el último episodio de maltrato. «Me trasladaron al cuartel y me dijeron que, o denunciaba yo misma, o actuaban ellos porque habían recibido información de lo que pasaba, que me maltrataba, que se oían las voces desde la calle. Nunca olvidaré aquel día. Cambió mi vida. Le denuncié y me entró un miedo tremendo, pero enseguida me sentí apoyada». En solo horas se celebró un juicio rápido y el juez instó a Carmen a quedarse en su hogar con sus hijos.

Como bien explican desde la Guardia Civil, no es un proceso fácil, pero las mujeres están arropadas desde varios frentes. «Él se fue con unos familiares en el mismo municipio y me amenazaba con quitarme la vida si no volvíamos. Trataba de saltarse la orden de alejamiento y yo al principio hice mal, no lo denuncié. Un día me lo encontré detrás de mí en la cocina y me marché corriendo. Fue entonces cuando salieron todos los vecinos y una de ellas me dijo aquella frase del cementerio que tanto me quedó dentro. Esa vez se lo llevaron al calabozo. Luego fue a la cárcel por temas de droga y al cabo de los meses salió. Ahora intento no cruzármelo, tengo otra vida», relata.

«No me han dejado caer»

En este camino «ha habido días malos, noches muy malas, pero no me han dejado caer. La Guardia Civil para mí ha sido todo, te llaman constantemente, los más próximos están pendientes, vienen enseguida; la psicóloga y las trabajadoras sociales están al pie del cañón…».

Y así, Carmen se ha labrado un futuro sereno. «Me parece mentira vivir otra etapa, tengo una nueva pareja pendiente de mí y de mi hijo pequeño, porque el mayor ya es muy mayor», dice sonriente. «Por todo lo que he vivido, les pido a las víctimas que denuncien, que salgan de ahí, que van a estar acompañadas por el Equipo Viogen y por los demás profesionales. ¡Cómo me gustaría que esas mujeres vieran mi ejemplo!», declara. Su deseo es el de una sociedad que no las dejará solas.