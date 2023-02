La figura de Ángel Duarte, miembro fundador del Equipo 57, nacido en 1930 en Aldeanueva del Camino y fallecido en Sierre en 2007, ha de circunscribirse, desde una posición netamente historiográfica, en la más relevante tradición conceptual sobre las formas geométricas, regidas por el orden y el número, y más allá de cualquier realismo. Por ello, Ángel Duarte, partícipe de los avances de la ciencia, siempre se esforzó por definir la figura del artista no como un individuo aislado, sino como un sujeto que actúa sobre el colectivo y sobre sí mismo. Así, sus obras deben ser entendidas no sólo desde un plano formal, lógico o geométrico, sino desde la perspectiva de la propia imagen y su seriación.

El proceso creativo, sea anónimo o sea colectivo, fue la clave que facilitó el entendimiento de esa realidad, sobre todo si se tiene en cuenta que la sociedad de la década de los años 50 o no estaba lo suficientemente informada o asumía los cambios sin poner ningún reparo. Y este proceso creativo es el que recoge la exposición del Museo Helga de Alvear. Hoy, con suficiente perspectiva histórica, Ángel Duarte como artista - o junto al Equipo 57 español y el Grupo Y suizo- brindó al espectador la oportunidad de organizar la obra según su propia mirada, integrándose en su significado y dando lugar a una estética profundamente ligada a nuestro tiempo. Fue quien proyectó internacionalmente a los dos colectivos. Un artista incorporado a nuestro panorama desde 1982 y reivindicado en numerosas muestras desde entonces, incluyéndose un estudio pormenorizado en una tesis doctoral defendida por quien escribe, en 2009; cuestión esta, nada baladí y de la que grandes figuras del arte no pueden presumir. Tanto el profesor Sánchez Lomba como el amigo Fermín saben de ello y saben el lugar que ocupa en la Historia.

Frente al panorama heterogéneo, centrado en posiciones individuales, los años cincuenta y el principio de la siguiente década fueron proclives a la proliferación en Europa de grupos con una conciencia colectiva que puso de manifiesto su compromiso sociológico, buscando referencias concretas en las ideas vanguardistas. En España estas orientaciones circularon antes de la contienda civil de 1936, revitalizándose a finales de los años 40, aunque no hay que olvidar ni la situación política en la posguerra ni la adscripción de los artistas a corrientes internacionales, tal como demostraron desde 1947 los componentes del Grupo Pórtico, de la Escuela de Altamira, de Dau al Set, de El Paso o del propio Equipo 57.De este modo, tanto el expresionismo abstracto como el informalismo de estos grupos habían optado más por el sentimiento que por la razón. Sin embargo, la razón encontró su salida al recurrir a metodologías cercanas a Piet Mondrian, Kazimir Malévich, a los hermanos Naum Gabo y Antoine Pevsner y a los viejos postulados de la Bauhaus. Camino, este, elegido por el Equipo 57 y desarrollado posteriormente por Ángel Duarte, alejado de la idea metafísica que propuso Jorge de Oteiza y de su manifiesto de 1952 sobre la estatuaria megalítica.

La exposición que puede verse en el Museo Helga de Alvear nos presenta las distintas facetas que Ángel Duarte ofrece dentro de estos postulados racionalistas. Así, frente a un régimen político que se debatía entre un arte oficial interior y otro proyectado al exterior y cosmopolita, el Equipo 57, mediante el Manifiesto parisino del café Rond-Point, intentó que sus obras fuesen el motivo de una transformación en el ámbito plástico, incidiendo, como lo hicieron en su día los constructivistas, en la comunicación, el anonimato y la creatividad para quebrar el concepto clásico de la obra plástica: el rechazo a los fundamentos del orden burgués, con su esquema de valores, la búsqueda de la esencia en la geometría y la interactividad, planteamiento artístico sobre la continuidad dinámica del espacio, conformaron, en cierto sentido, un mensaje utópico. Un deseo revolucionario cuya base se sustenta en la racionalidad que puede verse en los distintos guaches y óleos de la exposición. Ángel Duarte, bajo esa autoría colectiva del Equipo 57, incidió en una investigación interdisciplinar y una experimentación que se desarrollaron en un terreno puramente analítico que llevó con maestría al campo escultórico como figura individual; una investigación que continuó, fuera ya del Equipo 57, centrada en el campo geométrico, en el gestáltico (percepción y estímulos) o en el topológico (estudio de las propiedades de los espacios y sus funciones continuas). Un paso más que queda bien reflejado en la sala dedicada a las esculturas de acero inoxidable.

Los métodos y el proceso, aprehendidos con y tras la disolución del Equipo 57, se vieron compendiados en sus creaciones personales realizadas ya en Suiza. El espacio como vacío, el rigor constructivo, la aplicación de las nuevas tecnologías y la ausencia de cualquier indicio subjetivo le llevaron a desarrollar su trabajo dentro del campo estrictamente geométrico, con una aportación fundamental como es el paraboloide hiperbólico, superficie reglada que fija cuál es el punto exacto en el que se une un espacio y otro, dando continuidad y unidad escultórica sobre todo y ahondando en la idea de la interactividad.

De hecho, a finales de 1961, con una última manifestación en 1966 en la Galería Aktuel de Berna, las divergencias conceptuales de los miembros del grupo español les condujeron a posiciones individuales, que en el caso de Ángel Duarte provocó su traslado a Suiza, mientras que el resto o pasó a formar parte de Estampa Popular (con un cariz figurativo y social muy marcado) o se dedicaron a ejercer su profesión de arquitectos. Al contario que Ángel Duarte, cuyas inquietudes desde 1963 le acercaron a Max Bill y Georges Vantongerloo. En 1967 creó, junto a Walter Fischer y Robert Tanner, el Grupo Y, continuando de manera clara con aquellos postulados defendidos por él, a los que cabe añadir los contactos previos con los distintos grupos como NouvelleTendence y el Grupo T de Milán, con sus aspectos cinéticos, o el Grupo N de Padua y su interés por las aplicaciones lumínicas.

Las aportaciones que le reportaron el contacto con los grupos europeos dentro del movimiento de la NouvelleTendance puede verse en los ensayos que se muestran en la exposición, como las transparencias móviles o la importancia que dio a la percepción y su sentido dinámico, como se observa en los dibujos y grabados o en una pequeña obra titulada Fontaine. El resultado final no fue otro que los estudios sobre el cubo (véanse los fotomontajes o la obra de la colección del Museo Helga de Alvear) o los vidrios con sus efectos ópticos que hacen que el espectador participe de ellas. Pero, sobre todo, la materialización de llevar a gran escala todas sus inquietudes.

De esta manera, al comenzar la década de los años setenta, Ángel Duarte con un reconocimiento incuestionable tanto en Suiza como fuera de sus fronteras, inició el desarrollo de sus grandes esculturas monumentales, que hasta ahora solo eran proyectos en acero inoxidable, poliestireno o hierro galvanizado. Estas obras fueron el resultado de un estudio concienzudo, iniciado en los años anteriores a 1970, sobre las armaduras y las características geométricas y mecánicas. Unas exigencias técnicas que han hecho de Ángel Duarte un verdadero ingeniero al calcular estructuras, estudiar la respuesta del cemento proyectado o el poliéster, conjugar las leyes ópticas de los contrastes simultáneos y los planos de las superficies con la geometría interna que lleva aparejada su obra (debatida con el profesor zuriqués Han-Ude Nissen, cristalógrafo y estudioso de la estructura de los esqueletos de los erizo de mar) y configurar un lenguaje dentro de la gestáltica con la reducción cromática que poseen sus obras y el lenguaje binario de la cibernética.

Siguiendo estos principios básicos, las esculturas y las maquetas -también los relieves, pinturas y serigrafías- de la década de los setenta y primeros años de los ochenta se centraron en el intento de definir la multiplicidad espacial dentro de una superficie dada (con uno o más planos), determinando el que las obras fuesen un verdadero campo de investigación. Las concibió como algo que englobaba lo estático y lo dinámico, lo continuo y lo discontinuo, como puede constatarse en las esculturas públicas suizas o en las dos existentes en Extremadura, en el MEIAC y en Aldeanueva del Camino. Las maquetas presentes en la exposición son buenos ejemplos para ver cómo ideó cada una de las estructuras que con posterioridad llevaría a gran escala e insertadas en los espacios públicos.

Sus obras, con sus múltiples facetas, no son hoy, pues, nada más que un reflejo vivo de las conquistas que la modernidad ha ido aportando a la Historia, de la influencia que esta modernidad seguirá teniendo en la cultura a pesar de la crisis social, de la globalización, de la revolución mediática, del exacerbado consumismo, de la fragmentación de la democracia, del eclecticismo ideológico, de la posverdad y de esta época epigonal en la que estamos inmersos. Por todo ello, Ángel Duarte siempre ha tenido y tendrá un lugar en la Historia del Arte y en nuestra propia historia. Ha sido un artista que desde su incorporación al panorama artístico nacional ha estado muy presente en Extremadura, sobre todo desde 1992 con la gran exposición que se pudo ver en el Centro San Jorge de Cáceres, o en las realizadas en Don Benito y Hervás bajo el título Ángel Duarte, más allá del Equipo 57, con el gran fondo adquirido por la Junta de Extremadura para el MEIAC o entre 2019 y 2020 Ángel Duarte, Paraboloïde Hyperbolique en la Galerie du Griffon en Neuchâtel. Hemos de felicitarnos porque el Museo Helga de Alvear haya dedicado una muestra temporal a unos de los grandes artistas con los que contamos y porque que haya alguien que lo explique de una manera comprensible, aunque sí se echa en falta el razonamiento final que llevó a Ángel Duarte a experimentar con el movimiento real de la obra (creado, eso sí, por el propio espectador). Y a pesar también no compartir el título puesto a la exposición hay que felicitarse, puesto que no debemos olvidar la frase completa de Marcel Joray, quien dijo que es el más matemático (no el matemático) de los escultores y el más poeta de los matemáticos.

* El autor es Javier Cano Ramos. Doctor en Historia del Arte