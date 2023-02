Dos vehículos del parque cacereño del Sepei, una bomba ligera y la escala, se han desplazado en la tarde de este jueves hasta el Residencial Gredos, tras recibir el aviso a las 17.00 horas de un incendio virulento en la fachada de un edificio situado justo a la entrada de la urbanización. La intensidad de las primeras llamas ha alertado a los vecinos. Los bomberos han podido comprobar que el fuego estaba localizado en el balcón del tercer piso y lo han sofocado. Al parecer no se han producido consecuencias personales, aunque la inquilina ha sido vista en un primer momento dentro de la vivienda y ha llegado a salir al balcón siniestrado.

Los hechos se han producido en el tercer piso del número 40 de la calle Río Jerte, una vía formada casi al completo por unifamiliares salvo dos bloques que dan acceso a la misma. Parece ser que se ha originado en un aspirador utilizado para eliminar las cenizas de una estufa de pellet, depositado en el balcón. La vecina que ha telefoneado a la policía y a los bomberos ha relatado lo sucedido a este diario: "De repente hemos visto unas llamas bastante altas, al principio parecía que estaba el balcón entero ardiendo, nos hemos asustado por si el interior también estaba incendiado pero luego no era así. Hemos llamado rápido porque ha habido un momento en que las llamas llegaban arriba del bloque, daba miedo", detalla.

El jefe de guardia del Sepei explica que, a su llegada, el domicilio estaba cerrado y no sabían si había o no alguien en el interior. Al no poder utilizar la escala por la ubicación del piso, han tenido que forzar la puerta y una vez dentro, han comprobado que no había inquilinos y que las llamas estaban restringidas al balcón, sin afectar a la vivienda. Tras localizar el fuego, han procedido a su extinción inmediata.

El humo, de un negro intenso, el olor a plástico y las sirenas de los bomberos han motivado la llegada de numerosos vecinos interesándose por lo sucedido. Los inquilinos del bloque estaban inquietos asomados a sus balcones. Se trata además de un piso muy visible desde distintos puntos de Mejostilla y Cáceres el Viejo por su ubicación.